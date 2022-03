© Copyright : DR

Une cérémonie de remise des prix aux trois projets lauréats du concours d’idées portant sur la reconversion et la réhabilitation de l’ancien marché de gros de la ville de Tanger a été tenue ce jeudi 24 mars 2022, au siège de la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

L’ancien marché de gros de Tanger sera bientôt reconverti en une grande halle abritant un parc d’exposition, un food court, des ateliers d’artistes et deux salles de conférences. Il sera ceinturé par un espace en plein air multifonctionnel (drive cinéma, expositions en plein air, parking…), un espace dédié aux associations d’art vivant, plateforme d’échange et de découverte, un cirque, des gradins en plein air, tout cela ouvert sur la grande esplanade. Sont également prévus des espaces de livraisons et de stationnement sur une superficie totale de 5,3 hectares.

Et c'est le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, qui a présidé ce jeudi 24 mars, une cérémonie de remise des prix aux trois projets lauréats du concours d’idées pour la réhabilitation de l’ancien marché de gros de la ville du Détroit en présence du gouverneur de la province Fahs Anjra, Abdelkhalaq El Merzouki, du président du conseil de la région, Omar Moro, du directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, ainsi que le président du conseil régional de l’ordre des architectes (CROAT), Mokhtar Mimoun.

Lancé en janvier dernier par l’APDN, en partenariat avec le CROAT, ce concours, auquel ont participé une dizaine d’architectes à l’échelle nationale et dont le jury est composé de l’APDN, la wilaya de la région TTA, l’agence urbaine de Tanger, le CROAT et la conservation régionale du patrimoine, avait pour but de réhabiliter le marché afin de proposer des aménagements adaptés à une utilisation actuelle et de l’inscrire dans l’environnement urbanistique et socioculturel de la population adjacente.

Le jury du concours a ainsi examiné sur 3 commissions l’ensemble des dossiers et a retenu 3 groupements selon l’ordre suivant.

Groupement 1 : Adil Abadi (Casablanca) - Hicham Khattabi (Tanger)

Groupement 2 : Hanae Bekkari - Zineb Alami - Med Adil Lebbar (Tanger)

Groupement 3 : Mohamed Azouzi (Casablanca) - Hicham Zekri (Tanger)

Le groupement gagnant aura la tâche, en plus de la conception, du suivi et du contrôle des travaux de reconversion et la réhabilitation de l’ancien marché de gros de Tanger situé au quartier de Bni Mekada. Le projet de reconversion nécessitera un budget estimatif de 60 millions de dirhams.

Le nouveau parc d’exposition sera le premier équipement en son genre dans la ville de Tanger et le plus grand dans la région du Nord. Il pourra accueillir de nombreux grands évènements contournant ainsi toute la logistique d’installation des chapiteaux provisoires qui dépendent des conditions climatiques.