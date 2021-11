© Copyright : DR

Tragédie à Taliouine. Dans cette ville située à 100 km de Taroudant, dans la région Souss-Massa, lors d'une partie de chasse nocturne, un quadragénaire, que son ami a accidentellement blessé avec son fusil de chasse, a rendu l’âme, dans la nuit du dimanche 14 novembre au lundi 15 novembre 2021.

Selon des sources bien informées contactées par Le360, deux amis s'étaient rendus dans l'une des réserves de la zone de Taroudant pour une partie de chasse quand l'un d'eux a appuyé sur la détente de son fusil causant de graves blessures au second, un quadragénaire, qui a succombé sur place.

Les autorités locales, ainsi que des éléments de Gendarmerie Royale et de la Protection civile se sont rendus rapidement sur les lieux des faits, dans le but d’identifier la personne abattue dans la zone susmentionnée et d’examiner le corps, avant de le transférer à la morgue de Taroudant.

Le parquet compétent a ordonné aux services de gendarmerie d'ouvrir une enquête approfondie sur l'incident pour révéler les tenants et aboutissants de cette étrange histoire, tandis que le mis en cause dans cet assassinat a priori accidentel a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.