Le Maroc a décidé, après consultation des autorités françaises, la fermeture de l'ensemble des lignes aériennes et maritimes au trafic de passagers de (et vers) la France. Voici ce qu’en dit l’Ambassade de France à Rabat.

Suite à l'annonce par le Maroc de la fermeture de toutes les lignes aériennes et maritimes au trafic de passagers de (et vers) la France, l’ambassade de France à Rabat a pris acte de cette décision et fait part de sa réaction.

Cette représentation diplomatique recommande ainsi «à tous les résidents en France de surseoir à tout voyage au Maroc», lit-on dans un communiqué.

Pour ceux déjà présents au Maroc, cette représentation leur propose «de se rapprocher de leur compagnie aérienne ou de leur tour-operator pour examiner les modalités de leur retour en France».

L’Ambassade de France annonce également avoir activé une cellule de crise, dont des interlocuteurs peuvent être contactés au numéro suivant: 05 37 68 97 89.