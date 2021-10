© Copyright : DR

Plusieurs dossiers sont sur la table de la team Akhannouch. Parmi eux, celui des étudiants marocains censés poursuivre leur études en Russie, mais bloqués au Maroc. Sur les réseaux sociaux, ces étudiants lancent un appel au nouveau gouvernement pour trouver une solution urgente suite à la suspension des vols directs pour la Russie.

Dans un appel urgent diffusé sur les réseaux sociaux, de nombreux étudiants marocains en Russie, plus d’un millier, se disent surpris par la décision des autorités marocaines de suspendre les vols directs. «Cette décision coïncide avec le début des cours dans les instituts, écoles et universités russes. Depuis le début du mois de septembre, il y avait chaque jour à peu près 90 visas étudiants qui étaient délivrés aux Marocains», précise cet appel qui sonne comme un cri du cœur.

Les rédacteurs de cet appel exhortent le gouvernement de réfléchir à une option de programmation de vols spéciaux afin qu’ils puissent retrouver les bancs de leurs établissements d'enseignement. «Si nous restons bloqués au Maroc, dans l’impossibilité de rejoindre la Russie, cela signifie que l’on risque de renouveler la mauvaise expérience de l’an dernier où les cours s’étaient déroulés à distance et c’était très difficile compte tenu du décalage horaire qui existe entre les deux pays».

A cause de la pandémie de Covid-19 qui dure depuis plus d'un an et demi maintenant, les étudiants marocains inscrits dans les universités russes ne pouvaient pas entrer dans ce pays et ont en effet suivi les cours en ligne. L’annonce avait été faite en janvier 2021 par le centre russe de la science et de la culture au Maroc.

Pour rappel, l’ambassade de la Fédération de Russie au Maroc avait annoncé mardi 5 octobre, sur son compte officiel Facebook, la suspension temporaire des vols directs entre le Maroc et la Russie. La décision avait été prise par les autorités marocaines à cause de la hausse des contaminations en Russie.