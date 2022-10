Sursaut gamma: «le nom de l’Observatoire de l’Oukaïmeden sera immortalisé dans l’histoire», selon Zouhair Benkhaldoun

Zouhair Benkhaldoun, directeur de l’Observatoire astronomique de l’Oukaïmeden.

VidéoUn sursaut record de rayons gamma, l'explosion la plus puissante jamais enregistrée à ce jour, a été récemment observé par plusieurs télescopes professionnels et amateurs, dont ceux de l'Observatoire astronomique de l’Oukaïmeden. Zouhair Benkhaldoun, directeur de cet Observatoire, en dit plus pour Le360.

Dimanche 9 octobre, un flash de lumière, le plus brillant jamais observé, a été émis à une distance estimée à 2,4 milliards d'années-lumière de la Terre. Selon Zouhair Benkhaldoun, directeur de l’Observatoire astronomique de l’Oukaïmeden, cette émission est «le résultat de l’apparition d’un nouveau trou noir qui s’est, sans doute, formé à la suite de l’effondrement d’une étoile massive». L’alerte est venue d’un télescope du nom de Swift. Ce dernier a détecté le phénomène dans le domaine des rayons gamma et a envoyé l’alerte à tous les télescopes faisant partie du consortium GRANDMA, en indiquant l’endroit où cela s’est produit, détaille Zouhair Benkhaldoun. Les télescopes MOSS et HAO de l’Observatoire de l’Oukaïmeden ont observé le phénomène dans le cadre d’une coopération avec ledit consortium dès le 10 octobre 2022, fait savoir le directeur de l’Observatoire. Le sursaut gamma du 14 mai 2022 raconté par le directeur de l’observatoire de l'Oukaïmeden L’observatoire de l’Oukaïmeden a rejoint le réseau GRANDMA depuis quelques mois et a débuté les observations en avril dernier avec le télescope MOSS, le télescope OWL de l’agence spatiale de Corée du Sud et les télescopes de l’Association marocaine d’astrophotographie, tous opérant sur le site de l’Oukaïmeden.

Par Ayoub Ibnoulfassih