Suivez, en direct de Tanger, l’opération d’incinération de 41 tonnes de cannabis

Opération d’incinération de 41 tonnes de cannabis, le mardi 7 juin 2022 à Tanger

© Copyright : DR

Une importante quantité de drogues, pas moins de 41 tonnes de cannabis et plus de 51.700 comprimés psychotropes saisis récemment par les services des douanes et de sécurité, sera détruite ce mardi 7 juin 2022 par incinération dans un site proche du Douar Ain Zitoune, près de Tanger.

Par Said Kadry