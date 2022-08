© Copyright : DR

Derrière les vidéos tantôt légères, tantôt drôles qui peuplent TikTok, des modérateurs absorbent chaque jour des images d’horreur pour pouvoir les cataloguer en tant que telles et éviter qu’elles ne soient publiées sur la plateforme.

A mesure que TikTok gagne en popularité à travers le monde, notamment au Moyen-Orient et au Maroc, le travail de modération du contenu propre à chaque région va crescendo. Le magazine Business Insider a consacré dans ce sens un long reportage aux coulisses du travail de modérateur au Maroc, en donnant la parole à des employés, anciens et actuels, de la société Majorel, basée à Marrakech.

Neuf d’entre eux ont témoigné pour décrire leur travail et autant dire que leurs récits ont de quoi glacer le sang. Car l’envers du décor de TikTok, réseau social adulé de la nouvelle génération, est peu reluisant… Il est même cauchemardesque, gore et révélateur des pires instincts de l’être humain.

L’horreur en direct

Gérer du contenu violent à longueur de journée a de quoi choquer et traumatiser ceux qui sont soumis à des images sans filtres. Les modérateurs ne font pas exception à la règle. C'est le cas de Imani, 25 ans, modératrice oeuvrant dans la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Majorel, confrontée à une vidéo où un jeune homme lance un chat en l’air avant de l’empaler sur une épée. «Je n'aurais jamais imaginé voir une telle scène dans la vraie vie. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une blague. C'est réel», explique la jeune femme chargée d’examiner certains des contenus les plus terrifiants de la plateforme.

Des images qui deux ans plus tard sont toujours gravées dans son esprit et qu’elle ne parvient pas à effacer. Pour faire face à se souvenir traumatisant, la jeune femme explique avoir créé un mur entre son travail et sa vie personnelle.

Fragilisée d’un point de vue psychologique par le contenu qu’elle modère pour 2$ de l’heure, la jeune femme n’est pas la seule à souffrir des conséquences psychologiques de ce travail réalisé depuis chez elle, en télétravail, et dans lequel elle voyait d’abord une aubaine.

C’est aussi le cas de Samira, qui a, elle, été traumatisée par la vidéo d’un vieil homme battu à mort par un groupe d’adolescents à coups de hache ou encore, celle du suicide en direct d’un homme qui s’est tiré une balle dans la tête avec un fusil de chasse. «Son cerveau est littéralement tombé sur ses genoux», a-t-elle déclaré, après avoir été contrainte de visualiser cette horreur.

L’humaine face aux limites de l’intelligence artificielle