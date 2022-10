© Copyright : DR

Kiosque360. La fiancée de l’officier de police qui s’est suicidé à Azemmour après avoir blessé sa mère et sa sœur a accordé une interview exclusive au quotidien Assabah dont est tirée cette revue de presse.

La fiancée de l’officier de police principal qui s’est suicidé après avoir blessé, avec son arme de service, sa mère et sa sœur, est sortie de son silence pour raconter la fin dramatique de l’histoire d’amour qui l’a liée au défunt. Dans une interview exclusive accordée au quotidien Assabah, dans son édition du vendredi 14 octobre, elle déroule les péripéties de leur relation depuis le début jusqu’au jour du drame.

Selon le récit de la fiancée, âgée de 29 ans, elle a fait connaissance avec l’officier de police de 51 ans à travers Facebook. Leur relation s’est développée au point qu’il lui a fait part de son désir de l’épouser: «J’étais sûre que cette relation allait se terminer par le mariage car il était sérieux et sincère. Il était honnête quand il m’a confié être divorcé et être père de deux filles dont l’ainée a 25 ans», se confie-elle au quotidien.

Quelque temps après, il a demandé ma main et a commencé à préparer les documents nécessaires pour obtenir l’autorisation de mariage auprès de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) : «J’ai été, moi-même, soumise à une enquête comme il est d’usage dans pareil cas. D’ailleurs, il m’a informée il y a un mois que ce n’était qu’une question de temps avant de convoler en justes noces», confirme celle qui vivra par la suite l’enfer. Comme au sein de tout couple, poursuit-elle, il y a eu des hauts et des bas. Mais les choses se sont compliquées quand elle a découvert qu’il était très porté sur la bouteille et fréquentait souvent une clique d’amis qui passaient des soirées arrosées dans des clubs huppés.



Le quotidien Assabah souligne que la fiancée lui a fait savoir que l’avenir de leur relation était compromis s’il continuait à mener cette vie: «Je lui ai dit vouloir retrouver l’homme sérieux et avenant que j’ai connu il y a 16 mois. D’ailleurs, pour lui montrer que j’étais déterminée, je rompais avec lui pendant plusieurs jours.

Mais, à chaque fois, il me demandait pardon via des messages et des enregistrements audio en me promettant de ne plus agir de cette façon». Sauf, poursuit-elle, qu’il lui a dernièrement envoyé une vidéo où on le voit dans une célèbre station balnéaire en train de boire et d'inciter des filles à proférer les pires insultes à son encontre et celle de sa famille. «Le pire, c’est qu’à chaque fois qu’il dérape, il m’envoie ensuite des messages où il me supplie de l’excuser arguant que certaines personnes lui veulent du mal et essayent de nuire à notre relation. J’ai compris qu’il avait une double personnalité, l’une calme et l’autre agressive qui débite, à jet continu, des propos vulgaires», souligne-t-elle.



Ayant eu vent des agissements de l’officier, plusieurs de ses proches lui ont conseillé de la quitter car cette relation entache la réputation de sa famille, bien connue à Azemmour. Comme la sienne, a tenu à préciser la fiancée blessée dans son amour propre. Elle finira par le quitter. Mais l’officier de police tente de l’amadouer.

Quand il a compris que sa décision était définitive, il a commencé à lui envoyer des menaces de mort. Il passe à l’acte une première fois quand il se rend, tard dans la nuit, à la maison de ses parents pour les pilonner avec des jets de pierres. Une semaine après, il passe à l’acte en tirant, avec son arme de service, sur sa mère et sa sœur avant de se donner la mort.