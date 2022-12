© Copyright : DR

Kiosque360. Le collège d’Azrou, créé en 1927, a formé les premières équipes de football marocaines, dont les joueurs portaient les turbans traditionnels des tribus de l’Atlas. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

L’histoire du collège d’Azrou est un cas d’école. C’est là que furent créées les premières équipes de football au Maroc dans les années 30. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (17 et 18 décembre), que ce collège représente la première expérience d’enseignement moderne menée par le protectorat français dans les années 20 du siècle dernier.

En effet, cet établissement a formé la première génération de fonctionnaires et d’interprètes marocains et fut à l’origine de l’apparition de l’un des premiers clubs de football du Maroc. La résidence générale française a choisi cette région car de nombreux fils de notables y vivaient, dont certains sont devenus des personnalités qui ont marqué l'échiquier politique, militaire et administratif après l’indépendance en 1956.

Cette première génération d’élèves d’Azrou a appris à jouer au ballon rond à l’internat. Selon les archives françaises, la première équipe de football du collège a été créée en 1928 par des enseignants dont la majorité étaient des rescapés de la deuxième guerre mondiale. C’est eux qui les ont préparés physiquement à devenir de grands sportifs. D’ailleurs, 23 lauréats de ce collège sont devenus de brillants officiers de l’armée marocaine après avoir participé avec l’armée française pendant la deuxième guerre mondiale.

Le quotidien Al Akhbar souligne que d’autres lauréats de ce collège sont devenus caids et gouverneurs et ont créé plusieurs clubs dans les différentes villes marocaines. Le mérite de cet engouement revient aux enseignants français qui organisaient à l’époque des tournois locaux réservés à toutes les catégories et tous les niveaux d’étude.

Ces étudiants, issus du monde rural, portait les turbans traditionnels des tribus de l’Atlas pour jouer au football. Du coup, la réputation du collège d’Azrou a dépassé les frontières à la fin des années 30 quand un grand nombre de lauréats ont rivalisé avec les Français dans les universités et les instituts supérieurs de l‘Hexagone.