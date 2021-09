© Copyright : Le360

Les appels vidéos de l'application Allo My star, créée par l'entrepreneur digital Ayoub Marchich, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Assaillis par les critiques, les promoteurs du projet ont préféré, pour l'instant, mettre cette option en stand-by.

L’application Allo My star continue de faire jaser. Sur les réseaux sociaux, et depuis deux semaines, les internautes critiquent cette plateforme qui se veut être un lien entre les personnalités publiques et leurs fans.

Une idée à première vue louable si ce n’est la pluie de commentaires négatifs que ses promoteurs ont dû essuyer. Le fait de devoir payer 400 ou 600 dirhams pour un appel vidéo avec un artiste marocain a été très mal vu.

Ayoub Marchich, entrepreneur digital et fondateur d’Allo My star, n’a pas l’air d’être dérangé par ces critiques et la polémique. «Ces critiques portaient, pour la plupart, sur les tarifs des appels vidéos jugés excessifs. Nous, à la base, nous avons fixé ces tarifs, en concertation avec la personnalité publique, en pensant d’abord aux Marocains résidents à l’étranger dont le pouvoir d’achat leur permet de payer ces prix», souligne Ayoub Marchich d’un air très conciliant.

Ceci dit, l’option appel vidéo a tout de même été suspendue jusqu’à nouvel ordre. Elle n’existe plus sur l’application.

Le fondateur d’Allo My star pense par ailleurs que ces critiques ont été bénéfiques et ont permis d’ajuster un certain nombre d’éléments sur la plateforme et d’améliorer le concept. Un concept qui, rappelons-le, ne date pas d’hier. Il est déjà largement consommé dans d’autres pays comme les Etats-Unis et certains pays du Moyen-Orient.

«Le Maroc n’a rien inventé. Ce concept existe déjà dans plusieurs pays à l’étranger. Mais ici ça choque car nous n’y sommes pas habitués. Mais ça n’en fait pas non plus un produit à dénigrer ou une occasion pour clouer au pilori son créateur…», confie Sy Mehdi. Ce chanteur de pop marocain fait partie d’une trentaine de personnalités qui ont intégré l’application. «Contrairement à ce que beaucoup croient, il y a des gens qui sont prêts à payer le prix fort pour rencontrer leur idole, pour qu’un artiste chante lors de sa cérémonie de mariage ou sa fête d’anniversaire. Il y a des gens qui se déplacent loin pour rencontrer leur star», ajoute Sy Mehdi.

L’application, pensée il y a plus d’un an, mais qui a été mise en ligne en phase test il y a six mois, propose trois prestations: les dédicaces, les appels vidéos (supprimés après les critiques) et le booking d’artistes. L'option «dédicaces est pour l’instant la prestation qui a le plus de succès auprès du public», confirme Ayoub Marchich.

Les tarifs des dédicaces varient d’un artiste à un autre et sont soit fixés par la personnalité soit proposés par les promoteurs de l’application ou les deux. Un exemple: une dédicace d’Ibtissam Tiskat est facturée à 303 dirhams, quand pour celle de Mourad El Bouriki il faut compter 1.012 dirhams. «Il y a deux formules pour la fixation des tarifs: soit c’est l’artiste qui fixe son propre prix, soit il nous demande de lui proposer un tarif», argumente le créateur d’Allo My Star.

Contacté par Le360, Farid Ghannam, lui aussi chanteur, explique qu'il a fait partie des premiers artistes à intégrer cette application. Pour lui, il existe plus d’avantages que d’inconvénients. Même s’il n’a pas encore de feedback à donner par rapport aux sollicitations du public via cette application, il considère néanmoins que l’idée est porteuse d’espoirs. "Pour des raisons personnelles, j'avais des soucis familiaux, je n'ai toujours pas activé ma participation, mais j'ai été parmi les premiers à approuver cette application".

En contrepartie de l'exploitation de leur image, les personnalités publiques d'Allo My Star reçoivent une commission qui peut varier de 20 à 50%.