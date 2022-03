© Copyright : DR

Kiosque360. Sur la base d’un échantillon représentatif de 1.500 personnes, un sondage affirme que 95% des Marocains font confiance aux Forces armées royales et 92% à la police. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

En 2022, 69% des Marocains font confiance au gouvernement, contre 50% en 2021 et 23% l’année d’avant. Ces chiffres sont issus de l’indice de confiance (Trust Index) élaboré par l’Institut marocain d’analyse des politiques, relève Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 18 mars.

Publié pour la troisième fois consécutive, il dresse un diagnostic du niveau de confiance des Marocains dans l'administration publique. Cet indice de confiance se base sur une analyse de données quantitatives collectées entre le 1er octobre et le 15 novembre derniers auprès d’un échantillon représentatif de 1.500 personnes.

Principal constat: les Marocains font davantage confiance aux institutions régaliennes et non élues, que les politiques. A titre d’exemple, 95% des personnes sondées font confiance aux Forces armées royales contre 89% une année auparavant. Le même niveau de confiance est constaté auprès de la police: 92% des Marocains lui font confiance.

Le chiffre le plus surprenant du Trust Index est relatif au niveau de confiance accordé aux partis politiques et au Parlement. Ainsi, 52% des personnes sondées déclarent faire confiance aux formations politiques contre 26% un an auparavant. 50% accordent leur confiance aux parlementaires contre 30% en 2021.

“Une augmentation soudaine de la confiance”, selon l’institut du sondage qui semble liée au triple scrutin du 8 septembre 2021. Autre facteur qui pourrait expliquer cette amélioration: la gestion gouvernementale de la crise sanitaire.

A en croire le Trust Index, la gestion de la pandémie du Covid-19 bénéficie d’un satisfécit de la population: 86% des personnes sondées ont exprimé leur satisfaction, alors que 76% se réjouissent des efforts de l’Exécutif, notamment en termes de soutien économique, pour faire face aux conséquences de la crise.

Toujours selon le sondage publié ce 16 mars, 95% de l’échantillon représentatif estiment que la corruption est répandue au Maroc. Si 56% des sondés apprécient l’effort gouvernemental pour lutter contre ce fléau, 90% affirment néanmoins que les pots de vin en échange d’un service dans l’administration publique sont courants.