Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux à la veille du match qui oppose ce samedi le Maroc au Portugal, une trentaine de jeunes Marocains issus de différentes régions du pays se sont rassemblés sous le même cri de ralliement pour soutenir l’équipe nationale de football: «Sirrr».

Vingt-quatre heures avant la tenue du match entre le Maroc et le Portugal en quart de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, de jeunes Marocains ont tenu à exprimer leur soutien inconditionnel aux Lions de l’Atlas. Ce soutien, exprimé avec amour et enthousiasme en un cri de ralliement, le fameux «Sirrr» (Allez!) repris à l’unisson dans les stades par les supporters marocains, c’est ce qu’ils ont de plus précieux à offrir à leur équipe nationale.

Lancée par Ahmed Ghayat, acteur associatif et culturel et président de l’association Marocains Pluriels, cette initiative est à ses yeux «émouvante dans sa simplicité et sa sincérité», explique-t-il pour Le360.

«Depuis le début du Mondial, ils sont transportés par les exploits de l’équipe nationale. C’est plutôt rare, mais là ils se reconnaissent dans ces jeunes joueurs. Ils cherchaient une action à mener pour faire connaître leur soutien aux joueurs. J’ai eu l’idée d’une vidéo, ils ont rebondi sur la proposition et ont trouvé ce scénario autour du mot "Siiirrr", qui est devenu un véritable cri de ralliement», poursuit Ahmed Ghayat.

Sans compter, souligne-t-il, que «Walid Regragui possède un tel charisme, gère tout cela avec une telle maestria qu’il fait l’unanimité auprès de notre jeunesse. Je leur ai donc dit que j’avais la possibilité de lui faire parvenir la vidéo,via Rachid Tajmout, un ami commun. Je suis un enfant de Barbes, Walid un enfant de Corbeil-Essonnes, donc tout naturellement, nous avons de nombreux atomes crochus et amis communs. J’ai donc fait parvenir la vidéo à cet ami, qui l’a envoyée immédiatement au coach via WhatsApp.»

Depuis l’envoi de leur vidéo à ce coach qu’ils adulent et sa publication sur les réseaux, ces jeunes supporters guettent une réponse, qui viendra certainement une fois le match terminé, et rêvent de rencontrer Walid Regragui et les Lions de l'Atlas. «Ces jeunes sont des acteurs associatifs, des acteurs culturels et des adeptes des sports émergents (street workout, skate, basket de rue, danse urbaine...). Ils sont de Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat, Témara, Essaouira, Tétouan… Ils sont liés entre eux car ils se retrouvent régulièrement lors des actions qu’ils organisent, et de mon côté, je m’efforce de les réunir lors des initiatives de Marocains Pluriels», poursuit Ahmed Ghayat.

Pour ce militant de la première heure qui n’a eu de cesse de promouvoir des actions en faveur de la jeunesse marocaine mais aussi de la diaspora, cette Coupe du monde de football est annonciatrice d’un avant et d’un après pour les jeunes Marocains.

«La façon dont notre équipe trace sa route dans ce Mondial est incroyable et les effets se font sentir directement sur nos jeunes: ils y croient, ils reprennent confiance en eux, ils ont enfin sous les yeux des images positives de jeunes qui leur ressemblent, ils s’accrochent à ce rêve qu’ils se sont approprié, ils retrouvent une appartenance commune… Quel que soit le résultat, c’est une chance que nous devons saisir collectivement pour considérer notre jeunesse différemment, regarder nos jeunes avec un nouveau regard, leur donner les moyens de s’épanouir.»

Et de conclure par un constat plein d’espoir: «Croyez-moi, les Lions de l’Atlas ont donné des ailes à nos jeunes, et ils le sentent. Ils retrouvent une sorte d’idéal et voient qu’il est possible de l’atteindre. Personnellement, je vois poindre le changement, Walid et ses gars ont fait plus pour nos jeunes que moi-même et d'autres acteurs de terrain, nous ne pourrons jamais faire».