© Copyright : DR

Une convention de partenariat académique a été signée, mercredi à Beer-Sheva dans le Néguev, entre l’Université internationale de Rabat et l'Université Ben Gourion de Beer-Sheva.

Cette convention a été signée par Noureddine Mouaddib, président de l'Université internationale de Rabat (UIR), et Daniel Chamovitz, président de l'Université Ben Gourion.

L'objectif de la convention est d'encourager et de concrétiser la coopération scientifique et universitaire entre les parties par la multiplication des activités de mobilité pour le corps enseignant, le personnel professionnel et les étudiants et par la stimulation des projets de collaboration.

A cette occasion, la délégation de l'Université internationale de Rabat a eu des entretiens avec des responsables des pôles académiques de l'Université Ben Gourion, au cours desquels les parties concernées ont défini une conception préliminaire du programme de coopération et de partenariat académique, et élaboré une feuille de route pour les projets de recherche communs.

Il s’agit de la recherche et de l’innovation dans le domaine de l'amélioration des zones arides et désertiques, de la coopération entre la Faculté des sciences de la santé de l'Université internationale de Rabat et son homologue à l'Université Ben Gourion, en plus d'encourager les projets de recherche, de développement et d'innovation dans de nombreuses disciplines académiques des deux universités.

Cet accord permettra de valoriser la position de l'Université internationale de Rabat, de développer son offre de formation pluridisciplinaire, qui couvre actuellement de nombreux domaines d'études, notamment dans les secteurs de l'ingénierie des technologies de l'information et du numérique, et d’accompagner les entreprises émergentes.

L'accord permettra également à l'Université internationale de Rabat de bénéficier de l'expertise et de l'expérience de l'Université Ben Gourion, qui est l'une des principales universités de recherche en Israël, et figure parmi les leaders mondiaux dans de nombreux domaines de la recherche scientifique.

L'Université Ben Gourion compte environ 20.000 étudiants et 4.000 professeurs et chercheurs dans de nombreuses spécialités, notamment les sciences de l'ingénierie, les sciences de la santé, les sciences naturelles, les sciences humaines et sociales, les affaires et gestion, la médecine, les sciences du cerveau et de la cognition, le changement climatique et les études sur la désertification.