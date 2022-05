© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

Un accord de jumelage a été signé, vendredi 27 mai 2022 à Dakhla, entre le Rotary Club de cette ville et le Rotary Club de Tarragone dans le but de renforcer les relations entre les deux clubs sur la base d'un partenariat durable, social et solidaire. Reportage.

Cet accord, signé par le président du Rotary Club de Dakhla, Dahi Ahl Al-Khattat, et le président du Rotary Club de Tarragone, Ricard Cheka, vise à consolider les anciennes relations d'amitié entre le Maroc et l'Espagne, et promouvoir les objectifs du Rotary à travers des activités conjointes à caractère culturel, professionnel et social.

Les habitants de la région ont salué la signature de cet accord, qui s'est déroulée en présence de Pilar Juarez, président élu du Rotary Club de Tarragone pour la période 2022-2023.

Selon ce dernier, l’objectif est d’ouvrir la voie à la réalisation d’une coopération fructueuse entre les deux clubs, et de surtout mettre en œuvre des projets communs et de s'engager fortement dans des actions de solidarité.

Il a également indiqué que ce partenariat marque le début d'une nouvelle phase d'amitié et de solidarité entre les peuples, ajoutant que le Rotary Club de Tarragone a distribué des fauteuils roulants aux personnes handicapées de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Pour sa part, Ricard Cheka a indiqué que cet accord est le fruit d'une coopération étroite avec le consulat du Maroc à Tarragone, notant qu'il s'agit d'une étape importante dans le processus de renforcement des relations de coopération, au profit de l'amélioration de la vie quotidienne des citoyens, en particulier les groupes nécessiteux.

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de soutenir les activités conjointes de solidarité liées à l'éducation, à la santé et à la protection de l'environnement, en plus de promouvoir les principes de fraternité et de respect des droits de l'Homme.

Fondé en juin 2019, le Rotary Club de Tarragone a pour objectif de consolider les liens d'amitié entre le Maroc et l’Espagne, les échanges commerciaux et de solidarité entre le Maroc et Tarragone, et de promouvoir les principes de paix dans le monde.

Le Rotary Club de Dakhla, sous l'égide du Rotary Club de Casablanca, a été accepté au Rotary International en 2020, dans le but de promouvoir la compréhension entre les peuples, et l'engagement pour la paix.