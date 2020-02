© Copyright : DR

Pendant les dix jours qu'aura duré le 26e SIEL de Casablanca, le stand du Conseil National des droits de l'homme n'a pas désempli et a connu une véritable effervescence. D'intenses activités dont il est temps, désormais, pour l'institution dirigée par Amina Bouayach, de faire un bilan.

Le 26e Salon International de l'édition et du livre de Casabanca, c'est terminé, depuis le dimanche 16 février dernier. Le Conseil national des droits de l'homme, dont la programmation lors de cette édition a été particulièrement riche, a décidé de revenir sur les temps forts de sa participation au SIEL 2020, dans un stand accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

Cette année, la présence du CNDH au salon du livre de Casablanca a été particulière, car elle a coïncidé avec les célébrations du trentième anniversaire de la création de cette institution, qui se nommait à l'origine le Conseil consultatif des droits de l'homme.

Grâce à sa riche programmation, le stand du CNDH a attiré 40.000 visiteurs, en ayant abrité, en l'espace de dix journées, pas moins de 87 activités, animées par 140 intervenants au total.

Pour cette 26e édition du SIEL, le CNDH a choisi de donner carte blanche à 27 ONG qui ont chacune, à leur tour, présenté leurs missions et leurs objectifs.

Autres temps forts des activités organisées au stand du CNDH: des conférences débats, des présentations et des signatures de livres, des hommages, ainsi qu'une carte blanche accordée à des enfants. En tout, plus de 220 enfants se sont déplacés de plusieurs régions du Maroc.

Dans le cadre de sa thématique générale, "De 1990 à 2020, un processus continu pour l'effectivité des droits", le stand s'est transformé en un espace de plaidoieries pour les droits de l'homme.

Parmi la série de conférences-débats, animées par des intervenants de renom, "la politique pénale et les droits de l'homme, la promotion de l'égalité: quels rôles pour les médias?", "la justice transitionnelle: de la réparation des violations à la constitutionnalisation des droits, diversité culturelle et multiliguisme", "les enjeux de la jouissance et de l'exercice des droits", "l'école et l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme", "le CNDH, une institution amie de l'enfant"...

Le CNDH, au cours de ces journées au SIEL de Casablanca, a ainsi pu dévoiler publiquement, et pour la première fois, son mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violations de leurs droits, ainsi que son mécanisme national de prévention de la torture, lors d'une conférence organisée dans son stand, autour du thème "le CNDH et la situation carcérale: de la protection à la prévention".

Enfin, le programme du CNDH lors de ce Salon du livre rendu hommage à plusieurs personnalités et institutions qui se sont illustrées dans la défense des droits humains: la Rabita Mohammadia des Oulémas, en la personne de son secrétaire général, Ahmed Abbadi, le médecin et actrice associative Fatima Lamrani El Ouahabi, Nezha Benjelloun, ancienne membre du CCDH et du CNDH, Mohamed Idrissi Alami Machichi, ancien ministre de la Justice et expert en droit, et enfin Nezha Bernoussi, militante des droits de l'homme et ancienne membre du CNDH.