Sensibilisation à l’environnement: Casa Baia lance la 2ème édition du programme «Ecoles vertes»

Des chants, des danses, de la peinture, des animations et surtout des cours de propreté… Les élèves de l’école Moulay Idriss 1er, située dans l’arrondissement des Roches Noires, ont parlé écologie à l’occasion du lancement ce mercredi de la 2ème édition du programme «Écoles Vertes». Organisée par la société de développement local (SDL) Casablanca Baia sous l’égide de la Commune de Casablanca, en association avec l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat, celle-ci vise à sensibiliser les élèves à la propreté de la ville.

Pour cette deuxième édition, le programme «Ecoles vertes» permettra aux élèves de 48 écoles publiques de toutes les préfectures de la métropole d’acquérir les gestes éco-citoyens et d’être sensibilisés à la préservation de leur environnement. L’objectif est de faire de ces élèves des «ambassadeurs de la propreté» dans leur entourage.

«De simples gestes pour préserver la propreté de notre ville»

Placée sous le slogan «De simples gestes pour préserver la propreté de notre ville», l’édition 2022-2023 du programme «Écoles Vertes» s’articule autour de deux axes: pédagogique et logistique. Sur le volet pédagogique, explique Zine El Abidine M’hal, chef du service sensibilisation de Casablanca Baia, des activités sont proposées aux élèves, telles que des ateliers de sensibilisation autour d’une maquette réalisée, dans le but de familiariser les élèves avec le processus de collecte et de traitement des déchets dans la ville, la diffusion des capsules éducatives «Saga Nassouh» évoquant les différentes thématiques de sensibilisation, la distribution d’une bande dessinée éducative, ainsi que des animations musicales et artistiques. Ces activités seront dispensées par des animateurs sociaux spécialement formés.

«Quant au volet logistique, il consiste en l’installation de poubelles de 50 litres en couleurs verte et jaune, afin d’ancrer la pratique du tri bi-flux des déchets. De plus, des panneaux d’instruction et d’orientation seront installés dans les salles et couloirs des écoles, et les enfants pourront aussi accéder à des écrans interactifs pour consulter différents contenus», détaille Zine El Abidine M’hal.

Par ailleurs, afin d’assurer la pérennité du programme et de rappeler aux élèves l’importance de préserver l’environnement, une grande fresque autour de la propreté sera réalisé sur un mur de chaque école. «Le programme de sensibilisation “Écoles Vertes” a pour ambition de s’installer dans la durée dans le paysage éducatif public de Casablanca. Dans cette métropole dense où les enjeux environnementaux sont plus forts qu’ailleurs, nous avons pour devoir de former les éco-citoyens de demain dès leur âge le plus tendre, à travers ce type de campagne», poursuit notre interlocuteur.

Pour clôturer le programme, des attestations de participation seront décernées aux élèves et à toutes les écoles touchées par le programme pour les féliciter de leur participation et leur engagement en faveur de l’environnement.

Une compétition inter-écoles pour asseoir les valeurs de l’éco-citoyenneté

Dans le cadre de cette 2ème édition du programme «Écoles Vertes», une compétition réunissant les 32 écoles ayant bénéficié du programme de l’année précédente est organisée afin d’encourager l’esprit de challenge et d’apprentissage chez les élèves. Lancée le 3 avril, cette compétition s’est ouverte par une phase préparatoire qui demande aux écoles participantes de former un groupe de 10 élèves et 2 encadrants et préparer une œuvre artistique (recherche, spectacle de chant/danse, pièce de théâtre, sculpture) sur l’un des thèmes suivants: les types de déchets, les techniques du tri, le recyclage et les métiers de la propreté.

A l’issue de cette phase, un jury évaluera les travaux réalisés et qualifiera 16 écoles, qui s’affronteront à travers différentes étapes jusqu’à la finale prévue pour 7 juin 2023 dans le cadre d’une cérémonie officielle.