Imane Kendili, psychiatre et addictologue, exerce à Casablanca.

Se relaxer ou s'endormir sur les crépitements d'un paquet de chips qu'on ouvre, cela a un nom. C'est ce qu'on appelle une Réponse autonome sensorielle culminante ou ASMR. Voici ce qu'en pense la psychiatre et addictologue Imane Kendili.

Les vidéos de Réponse autonome sensorielle culminante (ASMR) abondent sur internet. Un succès fou et des résultats satisfaisants, d’après plusieurs internautes sur les réseaux sociaux. Cette technique dite de relaxation, et qui consiste à aider son cerveau à secréter de la dopamine, hormone du plaisir et la sérotonine, hormone du bonheur, est-elle réellement efficace?

Le360 a posé cette question à une psychiatre et spécialiste en addictologie, la Dr Imane Kendili, qui exerce à Casablanca: «ce qu’il faut nécessairement savoir c’est que ce ne sont pas toutes les personnes sont sensibles à ces vidéos ASMR, un très faible pourcentage de ceux qui ont recours à cette technique y sont réceptifs».

Si Imane Kendili confirme que certaines personnes qui ont des insomnies ponctuelles arrivent à trouver le sommeil en écoutant le crépitement d’un sachet de chips, ou encore celui de la déchirure d’un bout de papier, il ne faut pas croire que c’est une solution efficace. «Ceux qui ont des troubles du sommeil doivent aller consulter un spécialiste. Toutes ces techniques, ce sont des adjuvants uniquement», conseille la psychiatre.

La tendance de l’ASMR a commencé devenir populaire dans le monde dans les années 2010, mais fait l’objet néanmoins de plusieurs controverses quant à son efficacité réelle.