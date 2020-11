© Copyright : DR

La mère qui a torturée sa fille, âgée de dix ans, sous les yeux de sa famille, pendant que son frère filmait la scène, à Larache, a été identifiée. La préfecture de police de Tétouan assure avoir déjà ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent.

La Sûreté nationale de Tétouan a réagi avec célérité à l'insoutenable vidéo d'une petite fille torturée par sa mère à Larache, et qui est largement partagée sur les réseaux sociaux, ce mercredi 25 novembre.

La fillette de dix ans, à laquelle la mère reprochait d'avoir avalé sa morve, a subi à cause de cela une torture physique d'une violence inouïe de la part de cette femme, et sous le regard de son frère qui filmait la scène, et en présence de son père, installé dans une autre pièce, qui entendait tout, et n'avait pas jugé nécessaire d'intervenir.

Les agents de la Sûreté nationale de Tétouan, enquête faite, ont découvert que ces faits remontent à 6 mois, et que l’affaire avait déjà été traitée par les services de police de Larache, qui avaient déjà arrêté cette femme.

La vidéo, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, a poussé la Sûreté nationale de Tétouan de s'emparer de cette affaire, et de déterminer l'identité de cette femme et de la date à laquelle ces faits ont eu lieu. Le Parquet de Tétouan, de son côté, a décidé d'ouvrir une enquête afin de déterminer l'ensemble des circonstances qui entourent cette affaire et de déférer la mère devant la justice.