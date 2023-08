Salaires: le SMIG augmentera de 5% dès septembre prochain

Lors de la signature de l'accord relatif au dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux, le 30 avril 2022 à Rabat.. DR

Le salaire minimum sera revalorisé de 5% le premier septembre prochain dans les secteurs de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et des professions libérales et ce en application de l’accord signé le 30 avril 2022 entre le gouvernement et les syndicats.

Les deux parties ainsi que la CGEM ont convenu d’une augmentation générale de 10% sur deux ans dont la première tranche est devenue effective en septembre 2022. La deuxième tranche sera opérée le mois prochain avec une augmentation de 5% portant ainsi le Smig de 2970,14 dirhams à 3111,58 dirhams.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 8 août, que le gouvernement approuvera le décret relatif à la détermination du Smig lors de sa première réunion après le congé annuel avant de le publier au bulletin officiel pour qu’il entre en vigueur.

La décision de l’amélioration des salaires intervient dans un contexte marqué par la hausse du taux d’inflation qui a atteint 7,7% l’année dernière. Une hausse qui s’explique par l’augmentation de 12% des prix de produits alimentaires et de 5% des autres produits. L’accord du 30 avril entre le gouvernement, les syndicats et la CGEM comportait une augmentation du salaire minimum de 10% dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que les trois parties ont convenu d’appliquer cette augmentation en deux temps soit 5% à partir du 1er septembre 2022 et 5% au mois de septembre 2023. Le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce a été fixé à 14,81 dirhams en 2019. Au même titre le salaire minimum légal pour une journée de travail dans le secteur de l’agriculture a été fixé 76,70 dirhams.

En attendant l’approbation du décret le jeudi 1er septembre par le gouvernement, le salaire minimum brut mensuel atteint 2828,72 dirhams dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales tandis que le salaire net s’élève à 2638,05 dirhams. Le salaire minimum brut dans l’agriculture s’élève à 1994,20 dirhams tandis que le salaire net atteint 1859,79 dirhams.

Par ailleurs ,la note de cadrage du projet de loi de Finances 2024 indique que le gouvernement poursuivra le dialogue avec les différents partenaires sociaux et économiques conformément aux dispositions de la charte nationale pour institutionnaliser le dialogue social.