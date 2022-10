L’opération de perquisition menée au domicile du suspect a abouti à la saisie de 5.437 comprimés de psychotropes (2.700 comprimés du Nordoz, 1.485 comprimés de Rivotril, 1.170 comprimés de Zépam et 82 comprimés d’Ecstasy).

La brigade antigang (BAG) relevant de la sûreté provinciale de Salé, a intercepté, ce mercredi 12 octobre 2022, un individu soupçonné d'être impliqué dans la possession et la distribution de drogues dures et de substances psychotropes, apprend-on d'un communiqué de la DGSN.

La brigade antigang (BAG) relevant de la sûreté provinciale de Salé, a intercepté, ce mercredi 12 octobre 2022, sur la base d'informations communiquées par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu (J.S) soupçonné être impliqué dans la possession et la distribution de drogues dures et de substances psychotropes.

Le mis en cause, arrêté dans la ville de Salé, fait l’objet de trois mandats d’arrêt au niveau national et est soupçonné d’être impliqué dans des affaires similaires liées à la promotion de stupéfiants et de substances psychotropes, apprend-on d'un communiqué de la DGSN.

L’opération de perquisition menée au domicile du suspect a abouti à la saisie de 5.437 comprimés de psychotropes (2.700 comprimés du Nordoz, 1.485 comprimés de Rivotril, 1.170 comprimés de Zépam et 82 comprimés d’Ecstasy), cinq grammes de cocaïne en plus de 448 grammes de cannabis.

La personne interpellée a été conduite au commissariat de police judiciaire de Salé afin de compléter l'enquête en vue de la faire traduire en justice.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent afin de révéler toutes les circonstances de cette affaire. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services sécuritaires pour lutter contre les stupéfiants et substances psychotropes, conclut le communiqué de la DGSN.