La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dément les accusations de viols subies par des femmes au cours d'actes de hooliganisme et de violences qui ont eu lieu au cours de la soirée du 30 septembre au festival L'Boulevard.

La préfecture de police de Casablanca dément catégoriquement la réception de plaintes pour viols subis durant le concert du vendredi 30 septembre au festival L’Boulevard.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 3 octobre 2022, la DGSN dénonce les rumeurs qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux et selon lesquelles une mineure aurait subi un viol et d’autres femmes auraient été déshabillées au cours de ce concert.

«Les services de police ont vérifié si ces accusations étaient fondées auprès des établissements hospitaliers de la métropole et de la protection civile. Aucune de ces structures n’ont affirmé avoir reçu des plaintes en ce sens», indique la DGSN.

La préfecture de police de Casablanca précise avoir procédé à l’arrestation de 20 personnes, dont six pour «ivresse sur la voie publique» et «détention de boissons alcoolisées», deux pour «détention et consommation de drogues», deux pour «coups et blessures» et 10 autres pour «vols».

Le communiqué précise que tous les mis en cause dans les graves incidents de délinquance qui ont eu lieu durant le concert du 30 septembre font objet d’une enquête judiciaire approfondie. Tous les enregistrements des caméras de surveillance sont en cours d’exploitation, dans l’objectif de les soumettre à une procédure de reconnaissance visuelle, afin d'identifier et d'arrêter tous les suspects impliqués dans ces actes de violence et de hooliganisme.

Rappelons que le concert des rappeurs El Grande Toto, Mobydick et Dollypran, le vendredi 30 septembre dernier au festival L’Boulevard de Casablanca a été marqué par des actes de hooliganisme qui ont provoqué une trentaine de blessés, selon une estimation communiquée par les organisateurs.