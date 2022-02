Saint-Valentin: à Casablanca, les affaires marchent bien pour les fleuristes et les chocolatiers

Petits ballotins en forme de cœur et bouquets de roses écarlates... A la Saint-Valentin, à Casablanca, on s'aime avec des douceurs et des fleurs.

Revoici les bouquets de roses (rouges, de préférence) et autres ballotins de petits chocolats en forme de cœur... A Casablanca, la porte des fleuristes et des maîtres-chocolatiers carillonne de plus en plus. Pas étonnant: la Saint-Valentin, c'est demain, 14 février 2022. Ambiance en images.