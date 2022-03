© Copyright : DR

Kiosque360. Les gendarmes de Bouguedra, dans la province de Safi, ont arrêté une femme mariée et ses deux amants qui ont tenté de faire chanter le mari avec des vidéos la montrant en plein ébats amoureux avec ses complices. Cet article est un revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Les éléments de la gendarmerie de Bouguedra, dans la province de Safi, ont déféré, ce dimanche 20 mars, une femme mariée et ses deux amants devant le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Safi. Les trois prévenus sont poursuivis, en état d’arrestation, pour adultère, diffusion de vidéos à connotation sexuelle et chantage. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 21 mars, que cette histoire rocambolesque a commencé quand cette femme, âgée de 20 ans et mère d’une fille de 4 ans, est allée recharger le solde de son smartphone dans une librairie.

Au cours de cette brève visite, elle a fait connaissance avec le propriétaire de cette librairie et a commencé à avoir des contacts téléphoniques avec lui avant que cette relation à distance ne se transforme en rapports sexuels. L’épouse, qui s’est plainte de l’impuissance sexuelle de son mari, a eu des rapports sexuel avec le libraire en présence de sa fille, âgée de 4 ans, tout en filmant leurs ébats amoureux. Cette relation a duré un certain temps avant que la femme ne fasse la connaissance d’un ami du libraire avec lequel elle a également eu des rapports sexuels filmés en présence de sa fille.

Le quotidien Assabah rapporte que la femme a continué à fréquenter ses deux amants jusqu’au jour où elle leur a proposé de faire chanter son mari. Ils ont ainsi décidé de lui envoyer une photo compromettante de sa femme en le menacant de la diffuser sur les réseaux sociaux s’il ne leur versait pas une grande somme d’argent. L’épouse était sûre que son mari allait céder à ce chantage parce que, dit-elle, il est aisé et il a toujours satisfait ses caprices sans oublier qu’il voudrait éviter, à tout prix, que ce scandale éclate. Mais après avoir reçu la photo et une communication téléphonique le sommant de payer, il s’est dirigé sur le champ, au siège de la gendarmerie de Bouguedra pour déposer plainte.

Il n’a pas fallu longtemps aux enquêteurs de localiser le maitre chanteur, via son numéro de téléphone, et qui n’est autre que le libraire, premier amant de la mise en cause. Cette dernière a été arrêtée immédiatement en compagnie de son complice. Au cours de leur interrogatoire, ces derniers ont dénoncé le deuxième amant qui a été à son tour interpelé. Les enquêteurs ont être choqués en découvrant dans les portables des prévenus, des vidéos leurs montant en plein ébats sexuels en présence de la petite fille de quatre ans.