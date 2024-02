Revue du web. L’enlèvement et le meurtre de l’époux de la chanteuse Rym Fkiri est désormais le sujet numéro 1 sur Facebook

On a dominé les Galactiques de Zidane Ronaldo avec la génération Ronaldinho Etoo Deco.

On a dominé les Galactiques 2.0 de Cristiano Benzema avec la génération Messi Xavi Iniesta.

On dominera les Galactiques 3.0 de Mbappé Belingham avec la génération Gavi Yamal Pedri