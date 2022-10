Les r�serves de p�trole ?? se tarissent



La r�serve strat�gique des US atteindra bient�t son niveau le plus bas depuis 40 ans.



La Maison-Blanche l'utilise pour contenir les prix du p�trole et par extension l' #inflation mais cette solution est intenable.



Et l'OPEP le sait... pic.twitter.com/NeXAURG33G