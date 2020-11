Cour khenchela.

Procès en appel de Mebarki Yacine, verdict à l'instant : 01 an de prison ferme.

Pour rappel, il a été condamné à 10 ans de prison et 10 millions de dinars pour offense à l'islam et profanation du coran.

Libérez les détenus d'opinion. pic.twitter.com/5SpL5rEwmu