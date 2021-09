Errachidia: une cellule terroriste affiliée à Daech démantelée. Photos et vidéos.

D�mant�lement d'une cellule terroriste � #Errachidia: Arrestation du principal suspect qui est l?"�mir pr�sum�? + 2 autres membres. Saisie de mat�riel informatique, d'uniformes paramilitaires et de manuscrits faisant l?apologie des op�rations terroristes. #Maroc pic.twitter.com/7IbLuUHJt5 — 2M.ma (@2MInteractive) September 14, 2021

La Direction g�n�rale de la surveillance du territoire a annonc� le d�mant�lement d?une cellule terroriste s?activant dans la ville d? #Errachidia @DGSN_MAROC pic.twitter.com/EfTI7AFft9 — SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) September 14, 2021

Etats-Unis: le festival de mode MetGala, annulé en 2020 pour cause de Covid-19, a fait son retour. Best of.