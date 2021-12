© Copyright : Saïd Bouchrit / Le360

Tout autant que l’année dernière, le passage au Nouvel An se déroulera avec des restrictions sanitaires visant à lutter contre une remontée de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays. Tour d'horizon.

Décidé le 20 décembre 2021 par les autorités, un couvre-feu nocturne sera instauré au cours de la nuit du Nouvel An, de 00h00 à 06h00. Le gouvernement a également annoncé l'interdiction de toutes les célébrations du réveillon, et la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30.

Organiser des soirées et des programmes spéciaux dans les hôtels, les restaurants et les établissements touristiques ne sera pas permis. Selon les autorités, ces mesures visent à lutter contre une forte progression du nombre de cas de Covid-19 et à éviter au maximum la transmission du virus.

Ces décisions soulagent les médecins, de même que les membres du Comité de suivi du Covid-19, qui ont affirmé, dans plusieurs déclarations aux médias, qu'elles aideront à éviter une série de mini-clusters, entre amis et proches, qui pourraient se propager rapidement dans les jours qui suivent.

Le Maroc en est actuellement à une troisième vague de transmission communautaire. Le nombre de tests positifs est passé de 1.332 à 3.305 entre la semaine du 13 au 19 décembre et celle du 20 au 26 décembre, soit une hausse de 148%. Et du 27 au 30 décembre, 4.939 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays, sur 59.593 tests réalisés, soit un taux de positivité de 8,28% en quatre jours.