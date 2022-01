© Copyright : Adil Gadrouz-Le360

En pleine cinquième vague, certains pays continuent de durcir leurs conditions d'accès alors que d'autres les assouplissent. Voici le point sur les dernières mesures de voyage, qui sont d’ailleurs parfois sujettes à des changements, pour les personnes souhaitant voyager à l’étranger après la réouverture des frontières du Maroc, le 7 février 2022.

Le variant Omicron rebat encore les cartes du voyage. Face à la flambée de l'épidémie de Covid-19 de la cinquième vague, plusieurs pays mettent à jour régulièrement leurs recommandations de voyage, dont le Maroc, qui a annoncé hier, jeudi 27 janvier, sa décision de rouvrir l’espace aérien aux vols au départ et à destination du Royaume, à partir du 7 février 2022.

Pour accompagner la mise en œuvre de cette décision de réouverture des frontières, une commission technique, rappelons-le, se penche actuellement sur l’examen des modalités d’entrée au Maroc, notamment si le Royaume exigera des tests PCR ou antigéniques, avant le débarquement ou après l’arrivée des voyageurs.

Il s'agit aussi de savoir si des certificats de vaccination seront réclamés, ou encore si le Royaume adoptera un nouveau classement des pays de même qu'une nouvelle démarche à suivre en cas de positivité d’un test à l’arrivée, entres autres. Ces conditions requises pour les voyageurs seront ultérieurement annoncées.

L'accès aux aéroports

Comme précédemment annoncé par l'Office national des aéroports (ONDA), le 20 octobre 2021, l’accès aux aéroports au Maroc est conditionné à la présentation d'un pass vaccinal. Sans ce précieux document, il est impossible de quitter le Maroc pour l'étranger, quelle que soit la destination.

Il se peut toutefois que de nouvelles conditions soient instaurées dans les prochains jours.

Tour d'horizon des conditions de voyage de différents pays

France

Le Maroc est classé pays «orange», selon la classification des pays sur la base des indicateurs sanitaires (au 24 janvier 2022). Il est ainsi considéré comme un pays où l’on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants.

L’accès à la France est donc conditionné à des modalités qui varient en fonction de la situation de la vaccination des voyageurs, selon le schéma suivant:



Les conditions d'accès à la France selon le statut vaccinal.

Les Français (ainsi que leurs conjoints et enfants), les ressortissants étrangers (ressortissants européens et ressortissants de pays tiers) résidant en France (avec un titre de séjour en cours de validité), les ressortissants de l’espace européen, ainsi que leurs conjoints et enfants qui rejoignent, en transit par la France, leur résidence principale dans un pays de l’espace européen, ne sont pas tenus de démontrer un motif impérieux pour entrer en France depuis le Maroc.

Espagne

Les voyageurs vers l'Espagne de plus de douze ans se doivent uniquement de présenter un certificat de vaccination attestant qu'ils sont complètement vaccinés, au moins 14 jours avant leur arrivée.

Ils sont également tenus de remplir un formulaire de contrôle sanitaire FCS avant le départ à l'adresse suivante: https://spth.gob.es, ou via l'application Spain Travel Health-SpTH, lesquels généreront un code QR.

Italie

Le Maroc figure dans la liste E des pays définis par l’Italie. Sont donc seulement autorisées les personnes prouvant leur voyage pour un motif impérieux (travail, motifs de santé ou d'études, urgence absolue, retour à son propre domicile, habitation ou résidence). Les déplacements à des fins touristiques ne sont donc pas permis.

Pour y accéder, il faudra présenter le résultat négatif d’un test moléculaire effectué dans les 72 heures précédant l'entrée ou celui d'un test antigénique effectué dans les 24 heures précédant l'entrée. Il est aussi nécessaire de remplir une auto-déclaration dans laquelle il faut indiquer le motif qui permet l'entrée/le retour.

Il est également nécessaire de se soumettre à un isolement et à une surveillance sanitaire pendant 10 jours, après quoi un nouvel écouvillonnage moléculaire ou antigénique est requis.

Suisse

A partir du 22 janvier 2022, les personnes vaccinées ne doivent plus présenter de test PCR ou de test rapide antigénique pour entrer en Suisse. Elles doivent seulement remplir le formulaire d’entrée électronique, au plus tôt 48 heures avant le voyage ou pendant celui-ci.

Finlande

Les personnes vaccinées doivent présenter leur certificat de vaccination et un résultat de test covid-19 négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures.

Grèce

Les voyageurs arrivant en Grèce, pendant la période allant du 24 janvier au 7 février 2022, indépendamment de leur nationalité, de leur statut vaccinal, sont tenus d'afficher un résultat de test moléculaire (PCR) négatif de moins de 72 heures ou d’un résultat négatif d’un test rapide de moins de 24 heures avant l'arrivée.

De nouvelles mesures sanitaires seront annoncées ultérieurement par les autorités grecques.

Royaume-Uni

A partir du 11 février, les personnes complètement vaccinées ne sont plus tenues d’effectuer un test Covid-19, avant ou après leur arrivée au Royaume-Uni. Ils doivent cependant remplir un formulaire de localisation de passagers.

Quant aux voyageurs qui ne sont pas complètement vaccinés, ils doivent effectuer un test avant le départ. Après leur arrivée, ils devront passer un test PCR le deuxième jour ou avant, mais ils n’auront besoin de se mettre en quarantaine que s'il s'avère qu'ils sont positifs au Covid-19. Ils doivent également remplir un formulaire de localisation de passagers.

Etats-Unis

Tous les passagers aériens de 2 ans ou plus doivent présenter un résultat de test Covid-19 négatif de 24 heures, ou le résultat positif d’un test PCR sur un échantillon prélevé sur un maximum de 90 jours avant l’embarquement.

Canada



Les voyageurs de plus de cinq ans doivent présenter la preuve d’un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire du Covid-19 ou la preuve d’un résultat positif à un test effectué dans les 15 à 180 jours précédents. Ils doivent également présenter leur reçu ArriveCAN et une preuve de vaccination.

Les passagers peuvent également fournir la preuve d’un résultat positif à un test de dépistage moléculaire au moment de traverser la frontière au lieu d’un résultat négatif (au moins 15 et au maximum 180 jours ) avant l’heure de départ initialement prévue pour le vol.

Turquie

Selon un post publié sur Facebook par l’ambassade de Turquie à Rabat, le 4 janvier 2022, les voyageurs de plus de douze ans sont tenus de présenter au moins un de ces documents: un certificat de vaccination ou un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant l'entrée en Turquie, ou un test rapide négatif d'antigène effectué moins de 48 heures avant l'entrée en Turquie.

Tous les passagers doivent remplir «le formulaire d'entrée en Turquie» sur register.health.gov.tr dans les 72 dernières heures avant l'heure de départ du vol.

Nota bene: les modalités du retour au Maroc

Les modalités d’entrée au Maroc seront bientôt annoncées. La nouvelle flambée des cas de Covid-19 pourrait conduire de nombreux gouvernements à remettre en question leurs efforts d’assouplissement des restrictions sur les voyages.

De nouvelles mesures spécifiques pourraient donc s’appliquer. Il est par conséquent fortement recommandé de vérifier bien en amont auprès des autorités marocaines, étrangères et des compagnies aériennes si de nouvelles décisions ont été prises, au regard de l’évolution de la situation sanitaire.