© Copyright : Mohand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

L’arrivée des premiers avions sur le tarmac de l’aéroport Agadir-Al Massira hier, lundi 7 février 2022, marque la reprise des liaisons aériennes internationales dans cette plateforme aéroportuaire, après plus de deux mois de suspension, en raison de la flambée des cas du Covid-19.

A Agadir, les passagers ont été accueillis dans le strict respect des mesures sanitaires préventives visant à préserver la santé des passagers et les prévenir contre une éventuelle infection au Covid-19. Marquage au sol, pancartes de sensibilisation, stérilisation régulière des installations et des équipements… Tout a été soigneusement préparé pour que l’arrivée et le départ des voyageurs se déroulent en toute fluidité et dans d’excellentes conditions.

Interrogé par Le360, Mohamed Bahaj, directeur de l’aéroport Agadir-Al Massira, a souligné que tous les services aéroportuaires se sont mobilisés pour appliquer à la lettre le protocole régissant les voyages internationaux, qui a été mis en place par les autorités. Il a également indiqué qu’un espace a été aménagé et équipé pour permettre au personnel du ministère de la Santé d’effectuer des tests rapides antigéniques.

De leur côté, les voyageurs n’ont pas caché leur grande joie de revenir enfin dans leur patrie et de retrouver leurs proches et leur famille. Ils ont également salué les efforts que déploient les autorités afin de réunir les conditions d’un passage fluide et sécurisé des passagers.

Rappelons qu’afin d’accompagner la reprise des vols au Maroc, plusieurs mesures ont été prises. Les voyageurs sont ainsi tenus d’effectuer un test antigénique à résultat rapide dès leur arrivée. Des prélèvements aléatoires pour des tests PCR sont également effectués.

D’autres mesures préventives pratiques ont été également adoptées, allant du marquage au sol pour garantir la fluidité de la mobilité et des procédures liées au voyage, la mise en place de pancartes de sensibilisation des passagers sur les mesures préventives à observer, le respect de la distanciation physique, l'installation de distributeurs de gel hydro-alcoolique, en plus d'opérations de désinfection et de stérilisation régulières des installations et des équipements