Rentrée pédagogique 2021-2022: 67.000 apprenants reprennent le chemin de l'école de la deuxième chance

Le centre Essalam pour l'école de la deuxième chance à Dakhla ouvre de nouvelles perspectives pour les adolescents ayant abandonné prématurément l'école (Photo d'archives, le 16 juin 2021).

Le coup d'envoi de la rentrée pédagogique de l’éducation non formelle, au titre de l’année scolaire 2021-2022, a été donné ce lundi 4 octobre 2021, en présentiel, sous le thème: "Ecole de la deuxième chance, une offre éducative inclusive et renouvelée pour contribuer à la mise en place d'une renaissance éducative pionnière et équitable".

Ce sont 67.000 adolescents non scolarisés qui ont rejoint aujourd’hui, à l’occasion de la nouvelle rentrée pédagogique, les bancs de l’école de la deuxième chance, indique un communiqué du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique diffusé ce lundi 4 octobre 2021. Malgré la pandémie, ​​les programmes d’éducation non formelle ont accueilli, au titre de l’année scolaire 2020-2021, près de 65.425 apprenants, dont 9.353 au sein des écoles de la deuxième chance nouvelle génération, souligne le même communiqué. Vidéos. Revivez l’ambiance de la rentrée scolaire dans plusieurs villes au Maroc Ces apprenants ont été formés dans 85 centres relevant des établissements d'enseignement appartenant aux académies régionales d'éducation et de formation professionnelle et dans 38 centres s’inscrivant dans le cadre de partenariats conclus suite au programme d’action qui avait été présenté devant le roi Mohammed VI à l’occasion de la rentrée scolaire 2020-2021 qui mettait l’accent sur la nécessité de donner une forte impulsion aux école de la deuxième chance pour assurer une scolarisation de rattrapage pour ceux qui ont abandonné l’école, détaille la même source. Les programmes d'éducation informelle de la rentrée pédagogique en cours visent à assurer l'éducation et la formation d'environ 67.000 adolescents non scolarisés, dont 10.000 dans des écoles de la deuxième chance nouvelle génération, a relevé la même source, notant qu’un réseau de 18 écoles de la deuxième chance nouvelle génération a été créé dans le cadre de l’exécution des engagements du ministère. Vidéo. Rentrée scolaire: les bus en jaune sont de retour dans les rues de Casablanca Pour rappel, les écoles de la deuxième chance ont pour objectif d’offrir aux adolescents de 13 à 18 ans, ayant abandonné les bancs de l’école pour diverses raisons, une seconde chance pour promouvoir leur réinsertion dans le système scolaire et leur permettre d’accéder à une formation à même de les aider à exercer un métier. Elles ont également pour objectif d’offrir une deuxième chance d’éducation aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés pour leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires, en vue de leur réintégration au sein des cycles de l’enseignement et de formation aussi bien de l’éducation formelle que de la formation professionnelle.

Par Nisrine Zaoui