Le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'une série de mesures ont été prises en vue d'assurer la continuité du parcours universitaire pour les étudiants marocains de retour d'Ukraine, inscrits en licence et en master. Les détails.

C'est dans un communiqué diffusé ce mercredi 14 septembre 2022 que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation annonce que les étudiants marocains de retour d'Ukraine, inscrits en licence et en master, peuvent déposer leur dossier de candidature (manuscrit) auprès des sièges des établissements affiliés aux universités publiques, dans lesquelles ils souhaitent poursuivre leurs études, et ce, du 13 au 21 septembre. Cette mesure ne concerne pas ceux poursuivant des études en architecture, en topographie et en agriculture, pour lesquels des solutions ont été précédemment annoncées.

Ce dossier doit contenir une fiche reprenant le nom de l’établissement dans lequel les étudiants veulent continuer leurs études ainsi que les filières choisies, une copie de la carte nationale d'identité, une copie du baccalauréat, des relevés de notes obtenues au cours des années d'études en Ukraine, une copie du certificat d'inscription pour l'année académique 2021-2022, une copie du dernier certificat de réussite, une preuve de résidence en Ukraine au moins jusqu'au premier semestre de l'année 2021-2022 et une déclaration sur l'honneur attestant que les informations fournies sont correctes.

Les dossiers déposés seront étudiés par des commissions pédagogiques du 22 au 28 septembre. L’annonce des résultats et le lancement des inscriptions sont prévus le 30 septembre.

Pour rappel, le ministère avait annoncé, le 6 septembre, l'ouverture des inscriptions aux concours d'accès aux universités privées pour les étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire. Les concours d’intégration dans les facultés privées se tiendront le 24 septembre. Quant aux inscriptions dans ces facultés, elles seront ouvertes du 27 au 30 septembre.

Pour les étudiants marocains de retour d'Ukraine, inscrits dans les branches de médecine vétérinaire et d'ingénierie topographique et agricole, c’est l'Institut agronomique et vétérinaire (IAV) Hassan II qui a été chargé de gérer les différentes mesures prises au profit de ces étudiants. Une épreuve écrite (le matin) et un entretien oral (l'après-midi) seront organisés pour tous les niveaux, samedi 24 septembre au siège de l’IAV.

L'annonce des résultats, précise le communiqué, aura lieu lundi 26 septembre sur le site web de l'Institut, alors que les inscriptions seront ouvertes du 28 au 30 septembre.