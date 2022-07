Réduction du débit d’eau potable à partir du 1er août dans les provinces de Berrechid et de Settat

© Copyright : DR

Une réduction du débit d'eau potable aura lieu chaque jour dans la province de Settat et de Berrechid à partir du 1er août entre 22 heures et 7 heures. C'est ce que vient d'annoncer l'Office national de l'électricité et de l'eau potable dans un communiqué émanant de ses Directions régionales.

Habitants des provinces de Settat et de Berrechid, ceci vous intéresse. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) vient d’annoncer dans un communiqué diffusé vendredi 29 juillet, que les débits d’eau potable seront réduits à partir du 1er août. Cette baisse du débit interviendra la nuit. A partir de cette date, cette diminution du débit d'eau aura lieu entre 22 heures et 7 heures. «En raison de la canicule que connaît notre pays durant la saison estivale, la demande en eau potable connaît une augmentation importante dans le contexte actuel caractérisé par une forte baisse des ressources hydriques. Cette raréfaction de l'eau est due à des précipitations faibles et qui se succédent depuis plusieurs années de sécheresse» annonce le communiqué de l’ONEE. Marrakech: 16 barrages collinaires verront prochainement le jour pour faire face à la crise de l'eau L’Office précise que cette situation a contribué à la réduction du remplissage des barrages et du niveau des nappes phréatiques, et recquiert donc une mobilisation collective afin de rationaliser l'utilisation de l'eau potable. L'ONEE souligne dans son communiqué que ses équipes travaillent d'arrache-pied pour assurer l'approvisionnement en eau potable dans les meilleures conditions.

Par Qods Chabaa