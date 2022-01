© Copyright : DR

Sur un total de 15.000 postes ouverts dans le cadre de l'opération de recrutement des enseignants pour l’année en cours, 14.978 candidats ont été définitivement admis. Voici leur profil moyen.

Selon le ministère de l'Education nationale, au total, 116.747 lauréats avaient déposé leur candidature. A l’issue des épreuves orales et pratiques, 14.078 candidats ont été définitivement admis. Leur moyenne d'âge, cette année, est de 24,8 ans, contre 28,3 ans en 2020.

Le ministère de l’Education nationale vient en effet de rendre public un rapport (dont une copie est attachée ci-dessous) détaillant les phase de déroulement du concours de recrutement des enseignants cadres des Académies régionales d'éducation et formation (AREF), qui avait été organisé le 19 novembre dernier.

Au total, 7685 candidats vont ainsi rejoindre une classe du cycle primaire. Parmi ceux-ci, 71,8% sont des femmes (et donc 28,2% sont des hommes). Et en tout, 7293 candidats vont intégrer le cycle secondaire du collège et du lycée, dont 50,1% de femmes et 49,9% d’hommes.

En ce qui concerne le profil des candidats, 64,2% d’entre eux obtenu une mention au baccalauréat, contre 43% l’année dernière.

50,2% des candidats ont reçu une mention en licence, et 36,9% parmi le contingent retenu cette année ont une mention aussi bien au baccalauréat qu'en licence. De plus, 77,5% parmi ces candidats ont obtenu leur baccalauréat ou leur licence avec une mention.

Autres nouveautés: le nombre de postes réservés aux enseignants en langue amazighe a augmenté cette année (il sont 400 à avoir été retenus pour cette année 2022, au lieu de 200 l'an dernier), et, de plus, pour la première fois, des postes pour le cycle secondaire ont été affectés à des matières liées à l'économie, la gestion et les technologies.

L’ensemble des candidats admis ont entamé dès hier, lundi 10 janvier, une formation qualifiante de deux ans. Après avoir validé leur première année, les candidats seront affectés dans leur établissement d’exercice pour un stage à plein temps, en situation de responsabilité de classe.

Ci-dessous, un rapport détaillé du déroulement du concours de recrutement des enseignants.