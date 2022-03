© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de police de Tanger ont, suite à des informations précises délivrées par la DGST, arrêté, mercredi dernier, un ressortissant américain accusé de viol sur une mineure aux États-Unis. Cet article est une revue de presse tirée des quotidiens Assabah et Al Akhbar.

Les services de police de la wilaya de la sûreté de Tanger ont arrêté, mercredi dernier, un ressortissant américain recherché à l’échelle internationale pour viol sur une mineure aux États-Unis. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 4 mars, que l’interpellation de ce pédophile a été réalisée grâce à des informations précises fournies par la DGST. Les premiers éléments de l’enquête ont montré que l’homme était un criminel qui risquait de constituer un danger pour l’ordre public. L’homme comptait s’installer définitivement au Maroc, croyant pouvoir y vivre tranquillement loin des yeux des autorités judiciaires américaines qui le traquaient pour viol aggravé.

La vigilance des services de la DGST et la rapidité d’intervention de la police de Tanger ont mis fin à sa cavale. Le quotidien Al Akhbar, qui traite le même sujet dans son édition, rappelle les circonstances de l’arrestation de cet individu âgé de 52 ans. Le quotidien reprend un communiqué de la DGSN qui souligne que l’arrestation du suspect américain s’est déroulée dans le cadre des excellentes relations de coopération entre les services de sécurité marocains et leurs homologues américains.

Le quotidien Al Akhbar souligne que l’interpellation du ressortissant américain consacre les efforts déployés par les services de la sûreté nationale et de la DGST pour poursuivre tous les individus recherchés dans des affaires liées à la criminalité transfrontalière. Le communiqué de la DGSN précise que le mis en cause est suspecté d’avoir violé une mineure sur le sol américain avant de prendre la fuite puis d’être localisé et arrêté au Maroc.

Le prévenu a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet général qui a informé les autorités américaines compétentes de son arrestation en attendant de finaliser la procédure d’extradition. Il faut rappeler qu’un pasteur américain accusé de pédophilie a été, lui aussi, arrêté il y a quelque temps dans la même ville de Tanger par les services de police avant d’être extradé vers les États-Unis.