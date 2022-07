© Copyright : Fadel Senna / AFP

Pour la cinquième journée consécutive, différentes équipes d'intervention défient les flammes, favorisées par des vents forts et une chaleur caniculaire, pour circonscrire les incendies qui se sont déclarés dans des forêts situées au nord du Royaume. Le point, zone par zone.

Larache : 4.600 hectares ravagés, 1.325 familles évacuées

La mobilisation se poursuit toujours pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré à la forêt Beni Ysef Al-Srif, relevant du ressort territorial des communes de Souk El Qola et de Boujediane, ont indiqué hier, samedi 16 juillet 2022, des sources locales à la province de Larache.

Les effectifs des équipes chargées de circonscrire les feux ont été renforcés, ainsi que des moyens et engins d’intervention terrestre et aérienne alors que où le domaine forestier menacé par cet incendie est estimé à 4.600 hectares, dont près de la moitié a été ravagée à hier soir, samedi.

Deux foyers des feux de forêt relativement importants ont été aussi localisés et les équipes d'intervention œuvrent sans relâche pour les circonscrire, tout en suivant de près la situation dans les autres zones, ajoute-t-on.

Par ailleurs, 1.325 familles issues de 19 douars ont été évacuées jusqu'à présent pour préserver leur sécurité, selon ces mêmes sources.

Chefchaouen: les feux relativement maîtrisés

Les efforts déployés par les équipes d’intervention pour venir à bout de l’incendie qui s'est déclaré dans la zone forestière située au niveau des communes de Tassift et Talmbout ont permis de maîtriser «relativement et de manière générale» les feux, ont indiqué hier, samedi, des sources locales de la province de Chefchaouen.

Les efforts des équipes d’intervention, composées des différents services concernés, appuyés par les moyens et les engins nécessaires, ont porté sur 12 opérations de largage d'eau par des Canadairs mobilisés par les Forces Royal Air et des avions Turbo Trush mobilisés par la Gendarmerie Royale.

Selon un bilan provisoire, 80 hectares composés essentiellement de chênes liège, de chênes verts et de cèdres ont été ravagés par les flammes.

Ouezzane: 80 opérations de largage d'eau par avion

Les efforts se poursuivent pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré à la forêt de Jbel Amziz près des communes de Zoumi et Mokrisset et qui a ravagé, jusqu’à samedi à midi, 400 hectares de la surface forestière, sans occasionner de pertes humaines, ont indiqué des sources locales de la province de Ouezzane.

Les moyens et ressources mobilisés ont été renforcés pour empêcher la propagation des feux vers des zones d’habitation et le secteur forestier avoisinant, dont la superficie est estimée à 3.000 hectares, précisent les mêmes sources.

A cet effet, des renforts supplémentaires composés de centaines d’éléments des Forces Armées Royales et des Forces Auxiliaires ont été mobilisés pour appuyer les équipes d’intervention terrestre et maîtriser les feux, ajoute-t-on de même source.

Eu égard à la nature difficile du terrain dans la zone concernée par l’incendie, le rythme des interventions aériennes, dont le rôle est primordial dans ces conditions, a été renforcé.

Ainsi, 80 opérations de largage d'eau par le biais d’avions ont été menées, de même que d’autres ont été programmées pour maîtriser l’incendie.

Les mêmes sources ont fait savoir que l’incendie déclaré à Jbel Moulay Abdelkader à la commune de Zoumi a été circonscrit ce samedi, après avoir ravagé 5 hectares de la superficie forestière, sans causer de pertes humaines.

Par ailleurs, un troisième incendie s’est déclaré samedi après-midi près de douar Fetrass à la commune Aïn Bida, ce qui a nécessité la mobilisation des parties compétentes, assistées par la population locale, pour venir à bout des feux qui ont ravagé, jusqu’à présent, deux hectares du couvert végétal, sans enregistrer de pertes humaines, souligne-t-on.





Tétouan: 220 hectares perdus, de grands moyens mobilisés

L’incendie, qui s’est déclaré à la forêt de Beni Ider dans la province de Tétouan, a ravagé, jusqu’à samedi soir, 220 hectares, alors que des renforts humains et techniques supplémentaires ont été mobilisés en vue de maîtriser les feux, selon des sources locales de la province.

Concernant les développements des interventions de terrain qui se poursuivent depuis jeudi pour venir à bout de l’incendie déclaré à la forêt de Beni Ider (commune Kharroub, Caïdat de Jbel Lahbib), les mêmes sources précisent que 34 opérations aériennes de largage d'eau ont été menées par des Canadairs des Forces Royales Air et d'autres avions Turbo Trush, de la Gendarmerie Royale.

Par ailleurs, 265 personnes parmi les habitants de quatre douars proches des foyers des feux ont été évacuées en vue de garantir leur sécurité, ajoute-t-on.

Les autorités locales avaient mobilisé des équipes d'intervention terrestre, composées d'éléments des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des services des eaux et forêts, en plus de représentants des autorités locales, d'agents de la Promotion nationale et de volontaires issus de la population de la région.

De même, des équipements et moyens logistiques ont été mis à disposition, dont des camions-citernes, des camions de première intervention, des ambulances, des engins de terrassement et d'autres pour l'extinction des feux, ainsi que quatre avions Turbo Trush mobilisés par la Gendarmerie royale et des Canadairs.





Taza : quatre foyers déclarés, crainte de nouveaux déclenchement des feux

Dans la lutte contre l’incendie déclaré à la forêt Bab Azhar à la commune de Smià dans la province de Taza, les équipes d’intervention continuent leurs efforts pour venir à bout des feux, au moment où la mobilisation se poursuit pour secourir les habitants des douars concernés, ont indiqué samedi des sources locales.

Les efforts d’intervention de terrain ont été appuyés par des renforts humains et logistiques des Forces Armées Royales (FAR), outre la poursuite de l’intervention terrestre au niveau de quatre foyers par des équipes composées d'éléments des FAR, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile, des services des eaux et forêts, des autorités locales, assistés par des volontaires parmi les habitants des douars avoisinants.

Selon les mêmes sources, la mobilisation se poursuit pour secourir les habitants des douars concernés à travers leur évacuation et la sécurisation des habitations menacées à travers la création de tranchées empêchant la propagation des feux et l'arrachement des plantes inflammables.

Il a été aussi procédé à la formation d'équipes de permanence pour assurer le suivi et la surveillance des zones ayant fait l’objet d’intervention par crainte de nouveaux déclenchements des feux en raison du vent et des températures élevées.

Concernant les dégâts, près de 550 hectares de couvert forestier ont été ravagés jusqu’à présent, mais aucune perte humaine n’est à déplorer, précise-t-on.