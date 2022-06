© Copyright : MAP

Ceci est une piqûre de rappel. Le Maroc a actualisé en mai 2022 son protocole sanitaire national pour les voyages internationaux. Voici en quoi consiste ce dispositif.

L’édition 2022 de l’opération Marhaba d’accueil des Marocains résidant à l’étranger a démarré hier, dimanche 5 juin 2022. Un grand nombre de MRE est attendu durant cette opération qui témoigne de leur attachement indélébile à leur mère-patrie. Elle permet, en effet, chaque année à près de trois millions de ressortissants marocains de retourner au pays pour rendre visite à leurs proches. Cette année encore, l’accès au territoire national est conditionné au respect d’un protocole sanitaire, en raison de la conjoncture pandémique.

Les mesures sanitaires pour les différents points d’entrée au Maroc nécessitent la présentation d'un passeport vaccinal contre le SARS-Cov-2 valide ou du résultat négatif d'un test PCR ne dépassant pas 72 heures (délai entre le prélèvement et l'enregistrement). Il faut également remplir une fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (et distribuée aussi à bord).

Le pass vaccinal européen est, par ailleurs, télé-opérable avec le pass marocain. Celui des autres pays est également accepté, si le vaccin administré est l’un des suivants: AstraZeneca-SK Bio, Sinopharm, Spoutnik, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Covishield (Serum Institute of India), Moderna et Sinovac. Il faut donc disposer d’un schéma vaccinal complet en fonction du pays de provenance.

Pour ce qui est des enfants, ceux qui sont âgés de 12 à 18 ans doivent se prémunir d’un passeport vaccinal valide (deux doses). Aucune condition d’accès n’est appliquée en revanche pour ceux de moins de 12 ans.

L’édition 2022 de l’opération Marhaba est marquée, rappelons-le, par la mise en œuvre du dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, de la France, de l’Italie et de l’Espagne, ainsi que l’ouverture de nouveaux sites d’accueil au Maroc afin d’accompagner le retour des membres de la communauté des Marocains résidant à l’étranger, dont les prévisions d’affluence s’annoncent importantes.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui contribue à l’opération avec l’ensemble des parties prenantes nationales, a activé 23 espaces d’accueil. Les 17 sites d’accueil opérationnels au Maroc se situent dans les ports de Tanger Med, Tanger-ville, Al Hoceima et Nador, dans les entrées de Bab Sebta et Bab Mellilia, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara et Tanger Ibn Battouta ainsi que dans les aires de repos Méditerranée, Jebha et Tazaghine.

Cette année, deux nouveaux sites ont été ouverts à l’aéroport de Rabat-Salé et à M’Diq (Smir) sous forme d’une aire de repos. A l’étranger, les 6 espaces Marhaba sont situés au niveau des ports européens de Gênes, Sète, Marseille, Motril, Alméria et Algésiras.