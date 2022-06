© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

L’opération Marhaba dédiée au transit des Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) a débuté hier, dimanche 5 juin 2022. Sanaa Dardikh, la chargée de communication de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité donne les détails du dispositif déployé pour accueillir les voyageurs dans les meilleurs conditions.

Gérée depuis son lancement en 2001 par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, l'opération Marhaba accompagne, dans les meilleures conditions, les flux croissants des Marocains du monde à leur retour au Maroc au cours de la période estivale.

Sanaa Dardikh, chargée de la communication de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, interrogée par Le360, confirme que le dispositif sera opérationnel jusqu’au 15 septembre 2022, et interviendra aussi dans le contexte des célébrations de Aïd Al Adha, prévues début juillet 2022.

«Cette année, nous nous attendons à ce que les flux soient beaucoup plus importants que ceux des années précédentes avec l’ouverture des points de transit d’Almeria, Motril et Algesiras et avec les célébrations de Aid El Adha», souligne-t-elle.

Selon Sanaa Dardikh, «la Fondation s’est mobilisée avec toutes les parties prenantes dans cette opération, en mettant en place des infrastructures d’accueil pour prodiguer différentes sortes de prestations de soins et d’assistance sociale».

Cette interlocutrice affirme aussi que la prise en charge médicale et l’assistance sociale seront disponibles dans l'ensemble des différents points d’accueil Marhaba, qui sont au nombre de 23, mis à disposition des MRE. En tout, 17 d'entre eux se trouvent au Maroc.

Les 17 sites d’accueil opérationnels au Maroc se trouvent dans les ports de Tanger Med, Tanger-ville, Al Hoceïma et Nador, dans les entrées de Bab Sebta et Bab Mellilia, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara et Tanger Ibn Battouta ainsi que dans les aires de repos Méditerranée, Jebha et Tazaghine. Cette année, deux nouveaux sites ont été ouverts à l’aéroport de Rabat-Salé et à Bab Sebta.