L'opération de recensement relatif au service militaire de l'année 2023 démarre ce mercredi 28 décembre 2022 et s'achèvera le 25 février prochain. Le formulaire d'inscription est à remplir sur le site officiel «www.tajnid.ma» lancé à cet effet.

Le recensement relatif au service militaire 2023 démarrera ce mercredi 28 décembre 2022 et prendra fin le 25 février 2023. Sont concernés par cette opération les jeunes âgés entre 19 et 25 ans, comme l'avait rappelé le ministère de l’Intérieur dans une décision publiée au Bulletin officiel le 12 décembre. La prochaine promotion devrait commencer de manière effective son service militaire le 1er juin 2023.

Le département d’Abdelouafi Laftit a invité les jeunes qui recevront un avis des autorités administratives locales, par eux-mêmes ou par un membre de leurs familles, à remplir le formulaire de recensement via le site tajnid.ma, et ce, dès ce mercredi.

Les jeunes remplissant la condition d’âge peuvent, à partir de la date de lancement du recensement, vérifier sur le même site électronique si leurs noms figurent sur les listes des appelés.

Quant aux jeunes, de sexe féminin et masculin, qui n’ont pas été invités à remplir le formulaire et qui désirent accomplir le service militaire, ils peuvent le stipuler sur le même site pendant toute la durée de l’opération de recensement. A noter que la même possibilité, garantie par la loi, est ouverte aux jeunes parmi les Marocains du monde inscrits sur les registres consulaires et souhaitant accomplir ce service.

Pas moins de 20.000 appelés au service militaire bénéficieront de plusieurs avantages, dont une solde mensuelle de 1.050 dirhams pour les soldats, 1.500 dirhams pour les sous-officiers et 2.100 dirhams pour les officiers.

Au total, une enveloppe budgétaire de 950 millions de dirhams sera dédiée à leur accueil et leur formation, mais aussi à l’équipement et au maintien des infrastructures des centres de formation.

Les appelés seront par ailleurs soignés dans les institutions hospitalières militaires et bénéficieront d'une assistance médico-sociale, d'une couverture maladie, d'une assurance décès et invalidité.

L'Etat prendra en charge sa part des cotisations ou des contributions dues, au même titre que les recrues, ainsi que le versement qui leur serait effectué sur des indemnités de départ, en cas de maladie contractée, ou d'aggravation d'une maladie au cours de l'accomplissement de leur service militaire.

Enfin, seront dispensées les personnes présentant une inaptitude physique ou sanitaire certifiée par un rapport médical émis par les services des formations hospitalières publiques compétentes, ou devant soutenir leurs familles ou poursuivre leurs études.