VidéoPrès de 2.000 appelés au service militaire de la 37e promotion ont prêté serment, jeudi 15 septembre 2022, au 3e Centre de formation des appelés (CFA) au sein de la base militaire Benguérir, à l’issue de la formation commune de base.

La 37e promotion des appelés au service militaire vient d’achever sa formation au 3e Centre de formation des appelés (CFA), au sein de la base militaire de Benguérir. Près de 2.000 appelés ont prêté serment, jeudi 15 septembre, après la fin de la formation commune de base, avant d’aborder la deuxième étape de spécialisation qui s’étalera sur six mois.

Plusieurs hauts gradés militaires ont pris part à cette cérémonie présidée par le général de brigade, Tijani Hammou N’Aicha, qui a félicité les appelés pour les efforts consentis et le sérieux dont ils ont fait preuve tout au long de la période de la formation. «Il faut garder constamment à l’esprit les significations profondes de cet engagement sacré et mesurer l’ampleur de ce lien fort qui vous lie désormais à la famille des Forces armées royales (FAR)», a-t-il déclaré dans son discours.

La formation commune de base dispensée aux appelés issus des différentes régions du Royaume vise à renforcer leur capacité d’endurance et d’adaptation. Une étape préliminaire essentielle pour s’assurer de leur aptitude à entamer la deuxième phase de formation professionnelle.

«Au terme de la formation militaire de base, les appelés entameront une deuxième phase du service militaire, qui sera entièrement consacrée à l’acquisition d’un savoir-faire dans certaines disciplines militaires et professionnelles, dans le but de renforcer leurs capacités professionnelles et pratiques», précise pour sa part le colonel Hicham Nouma, chef de service mobilisation et service militaire.

Interrogés par Le360, des appelés de la 37e promotion ont exprimé, pour leur part, leur satisfaction face au bon déroulement de la première phase de cette formation militaire.