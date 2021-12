RAM annonce des vols spéciaux, du 7 au 10 décembre, au départ du Maroc vers l'Espagne, la France et la Mauritanie

Dans une nouvelle mise à jour, RAM a annoncé que des vols spéciaux, soumis à autorisations spéciales, seront programmés entre le 7 et le 10 décembre 2021, au départ du Maroc et à destination de l'Espagne, de la France et de la Mauritanie.

Suite à la décision du Maroc de suspendre, dès lundi 29 novembre 2021, à 23h59, l’ensemble des vols aériens à destination et en provenance du Royaume pour une durée de deux semaines, RAM indique, sur Twitter, avoir instauré des vols spéciaux entre le 7 et le 10 décembre 2021, au départ du Maroc et à destination de l'Espagne, de la France et de la Mauritanie. Ces vols seront opérés à sens unique (pas de vols retour). MISE A JOUR - VOLS SPECIAUX



Plus d?info: https://t.co/wdqI5xusFf — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 3, 2021 Rappelons qu’en l’espace de cinq jours, du vendredi 26 au mardi 30 novembre 2021, 20.000 personnes ont été transportées du Maroc vers la France. Selon des sources contactées par Le360, le nombre des personnes éligibles au rapatriement, entre ressortissants français, binationaux et résidents, serait de 40.000 au total. Covid-19 et voyages internationaux: mise à jour des conditions de déplacement du Maroc vers la France dès le 4 décembre La suspension de l'ensemble des vols de passagers à destination du Royaume, pour une durée de deux semaines, intervient suite la propagation rapide du nouveau variant du virus du Covid-19, Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens. Une évaluation de la situation sera entreprise régulièrement afin d'ajuster, au besoin, les mesures nécessaires.

