Devant la menace du variant Omicron, la France a annoncé un durcissement des conditions d'accès à son territoire, à partir du 4 décembre 2021. Il s’agit de l’imposition d’un test négatif à tous les voyageurs hors UE, dont le Maroc. Explications.

Sur Twitter, l’ambassade de France au Maroc a annoncé que les conditions de déplacement du Maroc vers la France ont été actualisées. Le Maroc a en effet suspendu tous les vols de passagers en provenance et à destination de la France depuis le dimanche 28 novembre dernier, à 23h59. Seuls les vols spéciaux, soumis à autorisation spéciale, sont autorisés.

Ainsi, dès ce samedi 4 décembre, les voyageurs affichant un schéma vaccinal complet et vaccinés par l’un des sérums reconnus par l’Agence européenne du médicament (AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna) doivent présenter un test (antigénique ou PCR) négatif de moins de 48 heures.

Elles sont également tenues de présenter un justificatif de leur statut vaccinal et une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au Covid-19 et de contact avec un cas confirmé de Covid-19.

Quant aux personnes non-vaccinées, ou dont le vaccin n’est pas reconnu, dont celui développé par le laboratoire chinois Sinopharm, soumises au régime des motifs dits "impérieux", elles doivent présenter un test PCR négatif datant de moins de 24 heures avant le départ (le départ du premier vol est pris en compte en cas de voyage avec correspondance). Les enfants de moins de douze ans sont dispensés de la présentation d'un test.

Ces personnes doivent également produire une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au Covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19, ainsi qu'un engagement sur l’honneur à se soumettre au test antigénique ou à l’examen biologique qui sera réalisé à l’arrivée en France, de même qu'un engagement sur l’honneur à s’isoler durant sept jours et un engagement sur l’honneur visant à se soumettre à un examen biologique de dépistage virologique (PCR) à l’issue de la période d’isolement.

Les Français (ainsi que leurs conjoints et enfants), les ressortissants étrangers (ressortissants européens et ressortissants de pays tiers) résidant en France (avec un titre de séjour en cours de validité), les ressortissants de l’espace européen ainsi que leurs conjoints et enfants qui rejoignent, en transit par la France, leur résidence principale dans un pays de l’espace européen, ne sont pas tenus de démontrer un motif impérieux pour entrer en France depuis le Maroc.