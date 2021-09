© Copyright : DR

Kiosque360. Un avocat du barreau de Rabat vient d’écoper de 36 mois de prison ferme. Il a commis l’indéfendable en publiant un «live» sur les réseaux sociaux où il a porté gravement atteinte à l’islam et aux hautes autorités du pays.

Selon le quotidien Assabah du 29 septembre, le tribunal de première instance de Khemisset a condamné, lundi dernier, un avocat relevant du barreau de Rabat à 3 ans de prison ferme.

Il est reproché à l’homme à la toge noire d’avoir insulté et porté atteinte à l’honneur de personnalités relevant de corps constitués, incitation à la haine et atteinte à la religion musulmane à travers une publication sur les réseaux sociaux. Sans parler de menaces de commettre un crime, accompagnées d’insultes et de diffamation.

Assabah précise qu’en plus du patron de la délégation générale des prisons, du directeur régional de la sûreté nationale à Khémisset, d'officiers de l’armée et de la gendarmerie, en plus de certains agents d'autorité locaux.., l’avocat aurait accusé d’autres hauts fonctionnaires d’enrichissement illicite, voire de trafic de drogue.

Plusieurs de ses collègues du barreau de Rabat ont d’abord dénoncé ce procès comme étant une atteinte à la liberté d’expression, mais nombre d’entre eux ont fini par se retirer du collectif constitué pour le défendre gratuitement après avoir pris connaissance des enregistrements qui l’incriminent, considérant que son cas est indéfendable. Surtout qu’il est le premier à savoir que nul n’est censé ignorer le droit.

Assabah rappelle que le «live» incriminé de l’avocat a fait un grand buzz, avant que les personnes visées dans cet enregistrement ne portent plainte. Le procureur du roi à Khemisset a ainsi ordonné la garde à vue de l’avocat dès qu'il a visionné à sà son tour la vidéo insultante.

Le quotidien ajoute enfin qu’en plus d’une amende de 20.000 DH, l’avocat devra verser à chacune des personnes plaignantes une indemnisation de 15.000 DH.