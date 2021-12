© Copyright : DR

L’Agence de bassin hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia lance une campagne de sensibilisation sur l’économie de l’eau dans les hammams relevant des préfectures de Salé, Rabat et Skhirat-Témara. Explications.

L’augmentation du nombre de bains maures s’avère être lourde de conséquences sur l’environnement, leur nombre étant passé de 5.000 en 2004 à 15.000 aujourd’hui en 2021.

Et pour y remédier, c’est un nouveau projet qui voit le jour à Rabat et ses environs. L’Agence du bassin hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia lance une campagne de sensibilisation sur l’économie de l’eau dans les hammams des préfectures de Salé, Rabat et Skhirat-Témara.

L’objectif principal de ce nouveau projet est de communiquer autour des bonnes pratiques à adopter au sein de ces établissements, afin d’éviter le gaspillage de l’eau, en modifiant certaines habitudes quant à sa consommation, et en faisant le choix de modes d’utilisation économes.

Une source proche du dossier, contactée par Le360, précise que «la campagne débutera au début de janvier, et s’étalera sur tout le mois, ciblant 100 hammams traditionnels au total. Quant aux bains turcs, ils pourraient également être ciblés par cette action de sensibilisation, mais ceci est à confirmer».

Selon cette même source qui a requis l'anonymat, «pour mener à bien cette campagne de sensibilisation sur l’économie de l’eau au niveau des hammams, 400 affiches y seront posées à l’intérieur, et 400.000 flyers seront distribués par les agents à la caisse aux clients. Une voiture habillée fera également le tour des villes concernées par cette action, pour conscientiser la population et les citoyens autour de l’importance du sujet», car selon des statistiques non officielles, chaque hammam consomme en moyenne 120 litres d'eau par personne par bain.

Pour donner vie à cette initiative d’envergure régionale, c’est Thermis Engineering, un bureau d’études industriel et environnemental spécialisé dans les domaines techniques et des systèmes de management basé à Marrakech, qui a été choisi par l’agence pour ce marché.