© Copyright : DR

Kiosque360. Les propriétaires de stations de lavage de Rabat et Salé menacent d’intensifier les mouvements de protestation. Leurs garages sont fermés depuis deux mois suite à une décision des autorités de rationaliser l’eau potable. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Deux mois après la fermeture des stations de lavage de voiture à Rabat et Salé, causée par l’urgence hydrique, les professionnels de ce secteur menacent de sortir dans la rue pour protester contre cette décision des pouvoirs publics. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (17 et 18 septembre), que les professionnels de ce secteur comptent adresser une lettre au wali de Rabat-Salé-Kenitra pour qu’il «répare cette injustice en les autorisant à reprendre leurs activités».

Outre les pertes financières subies, les propriétaires relèvent la situation précaire dans laquelle vivent des dizaines d’opérateurs de stations qui ont perdu leurs emplois. D’autant plus, ajoutent-ils, que «la fermeture des stations de lavage a été décidée pendant l’été, au moment où le secteur connait, en général, une relance d’activité. C’est ce qui a aggravé la crise alors que nous sortions à peine de la crise sanitaire de la Covid-19».

Des sources indiquent que plusieurs propriétaires de garages de lavage ont cessé définitivement leur activité à la recherche d’autres alternatives. Ceux qui résistent encore se demandent pourquoi les autorités n’ont pas spécifié de mesures à prendre pour qu’ils puissent rouvrir leurs garages, sachant qu’ils continuent à rembourser leurs dettes et à payer les frais de loyer et autres charges. Ils ont aussi fait savoir qu’ils ont engagé de gros investissements dans l’acquisition de pompes à eau et autres matériels et équipements.



Le quotidien Al Akhbar souligne que les autorités locales de Rabat-Salé-Kenitra étaient intervenues au mois de juin pour mettre à exécution la circulaire du ministre de l'Intérieur. Un délai d’une semaine a été donné aux professionnels de ce secteur utilisant l’eau potable pour cesser leurs activités jusqu’à nouvel ordre. La décision de fermeture a été prise suite à une lettre adressée par le ministre de l’Intérieur aux walis et gouverneurs leur ordonnant de lutter fermement contre tous les aspects du gaspillage d’eau potable.



Depuis, les services de la préfecture de Salé ont procédé à la fermeture de plusieurs stations de lavage en vérifiant le volume de leur consommation d’eau sur la base des factures. Par contre, les professionnels qui utilisaient l’eau des puits ont été autorisés à poursuivre leurs activités.