L'association de sensibilisation et de lutte contre la tuberculose, à Rabat, s'indigne de la situation alarmante dans laquelle se trouve le service de lutte contre les maladies infectieuses de l'hôpital Moulay Youssef. Explications.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 26 décembre, les membres du bureau exécutif de l'Association de sensibilisation et de lutte contre la tuberculose dénoncent les agissements du médecin-chef de l'hôpital Moulay Youssef à Rabat.

L'association demande même au ministère de la Santé de démettre ce médecin de ses fonctions, à cause de "ses multiples dépassements". Il lui est entre autres reproché d'avoir drastiquement réduit les effectifs du personnel de l'hôpital.

Des dépassements qui, selon eux, mettent en danger la vie des patients à cause de la contamination du personnel hospitalier par la tuberculose. "Aucune action préventive n'a été mise en place lorsqu'une infirmière et un médecin ont été touchés par la maladie", dénoncent-ils dans ce communiqué.

Pire encore, le ministère de la Santé n'a même pas été informé de la situation. "C'est scandaleux", s'insurge un membre de cette association, contacté par Le360.

En cause, la présence d'une souche résistante au traitement, à l'intérieur même du service de lutte contre les maladies infectieuses de l'hôpital Moulay Youssef. L'association demande au ministère de la Santé, en conséquence, de réagir à ce sujet et, plus important encore, de fermer ce service dans lequel la maladie est déclarée, afin d'assainir les lieux.

Ce n'est pas tout. Dans la liste de ses requêtes urgentes, l'association demande en outre que le ministère de la Santé dépêche sur les lieux une commission spécialisée dans les aménagements et équipements hospitaliers. A charge ensuite pour ses membres de publier un rapport, et d'y préciser si ce service de l'hôpital Moulay Youssef répond vraiment aux normes requises en la matière.

Ce service sera-t-il à même d'hospitaliser les patients porteurs de maladies contagieuses? Voilà la question principale à laquelle cette commission devrait répondre, si le ministère de la Santé accède à la requête de l'association.