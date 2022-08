© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Le thermomètre s’affole à nouveau dans plusieurs régions du Maroc. Quoi de mieux que se rendre à la plage en ces temps caniculaires? Les habitants du Nord, ainsi que les touristes, ne s'y trompent pas et se déplacent en nombre à la plage de Targha, en mer Méditerranée (au nord de la province de Chefchaouen), très appréciée en cette saison.

La plage de Targha, en Méditerranée, attire de plus en plus de vacanciers. Certains la découvrent pour la première fois, d’autres sont des habitués et en parlent autour d’eux pour partager ce lieu, tant il offre une vue imprenable sur des trésors naturels. Son rocher est aussi pris d'assaut par les jeunes baigneurs en quête de sensations fortes.

«Je suis venu ici avec ma famille et mes amis pour nous rafraîchir pendant cette période de chaleur. Tout est beau ici, nous passons un agréable moment», confie un de ces vacanciers, rencontré par Le360.

«Ce sont les membres de notre famille, qui résident à Tanger, qui nous ont recommandé de venir dans cette plage qui, d’après eux, a gardé l’ancien charme du Maroc. On est venu, on a tout de suite aimé [l’endroit]. L’eau, on dirait un lac. Pourtant, je suis de Saïdia, une des très belles villes du Maroc. J’ai passé quelques jours là-bas, mais ici, c’est autre chose», indique un Marocain résidant en Belgique.

D’autres Marocains rencontrés dans ces lieux ont déclaré qu’ils étaient venus de plusieurs villes éloignées et que Targha était leur plage de prédilection.