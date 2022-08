Des milliers d'estivants venus de Marrakech, de Casablanca, de Rabat et de Kénitra affluent quotidiennement par milliers sur la plage de Mehdia, la plus grande plage de Rabat.

© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

La station balnéaire de Mehdia mérite-t-elle son titre de meilleure plage de la région de Rabat? A priori oui, mais à la condition que cette station, qui offre une promenade agréable sur sa corniche, reste propre et se dote de la verdure.

Cet été, ce sont des milliers de citoyens, venant de Marrakech, de Casablanca, de Rabat et de Kénitra, qui affluent quotidiennement par milliers vers cette plage, dont le sable fin s’étend à perte de vue. Samedi 13 août 2022, Le360 a pu constater l’ampleur de cette fréquentation. Sur le sable, il fallait se faufiler entre les rangs pour se frayer un chemin alors que dans l’eau -la mer était un peu agitée-, les baigneurs étaient tellement nombreux que les espaces de baignade étaient réduits.

Ce jour-là, la plage de Mehdia offrait aux visiteurs diverses activités de loisirs, notamment pour les enfants, ainsi qu’une opération de collecte de sang organisée par le Centre national de transfusion sanguine et ce, en partenariat avec le club des motards du Gharb dont Kénitra est la capitale administrative.

Cette dernière activité a permis de collecter en deux jours plus de 100 sachets de sang. Le médecin Chafik en charge de cette collecte de sang était satisfait. «Les gens sont réactifs à notre demande de collecte de sang», a-t-il affirmé.

Si les estivants ont par ailleurs exprimé en grande partie leur satisfaction quant à la beauté de la plage et de sa corniche rénovée, il n’en reste pas moins que d’autres ont vivement appelé au renforcement des services de nettoyage et à la préservation de la propreté et de l’hygiène. Certains ont réclamé l’installation des douches et des toilettes publiques.

En effet, Le360 a constaté que dans les rues adjacentes et perpendiculaires à la longue corniche, la saleté était omniprésente. Les collines d’ordures ménagères jonchaient le sol, parfois proche des cuisines de restaurants. Les commerces, notamment les cafés et les restaurants, ainsi que les propriétaires des belles maisons et villas devraient montrer l’exemple et collaborer au même titre que la commune «pour assurer la propreté des lieux», selon des estivants.

Sans verdure et sans propreté, l’avenir de cette belle plage -où néanmoins la sécurité est assurée par la police, la gendarmerie et la protection civile- en pâtirait.