Kiosque360. Le contrôle et la prévention des opérations à caractère suspect dans une agence bancaire ont identifié l’origine de transferts qui s’opéraient dans le cadre de la prostitution en ligne. Le réseau était piloté par une jeune étudiante marocaine. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le signal de vigilance a été déclenché lorsque les responsables du contrôle et de la prévention des opérations à caractère suspect au niveau d’une institution bancaire de la place ont repéré un compte bancaire ouvert au nom d’un mineur et souvent alimenté par des virements de l’étranger.



Les vérifications des responsables ont ensuite constaté que le compte bancaire de ce mineur était lié à cinq autres comptes bancaires par des opérations. Ces comptes étaient gérés par une étudiante âgée de 21 ans, ayant créé une entreprise de services sur internet, import, export et commerce. Elle est la seule actionnaire de l’entreprise et la gérante unique, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 9 et 10 avril.



Et de préciser que les investigations des autorités compétentes au niveau de l’institution bancaire ont permis de découvrir que des virements étaient effectués par des comptes intermédiaires pour ne pas exposer les comptes de l’entreprise gérées par l’étudiante. Cette entreprise n’était en fait qu’un réseau de prostitution en ligne ayant des connexions avec des sites pornographiques.



L’étudiante, précisent les sources du quotidien, recrutait des jeunes filles et les vendait aux sites pornographiques, en mettant à profit leur vulnérabilité, leur précarité et leur ignorance. Dans le lot des victimes, font savoir les mêmes sources, figurent des élèves, des étudiantes et même des professionnelles de l’industrie du sexe.



Les investigations, en coordination avec l’autorité de prévention des opérations à caractère suspect, ont révélé que les virements qui alimentaient les comptes de l’étudiante provenaient des sites pornographiques. Et en fonction des services offerts, l’étudiante gérante du réseau transférait à chaque recrue ses rémunérations. Ce business a permis à la jeune étudiante de récolter plus de cinq millions de dirhams sur une courte période, font savoir les sources du quotidien.