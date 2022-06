© Copyright : DR

Le prix national de la Production culturelle sur les encyclopédies participatives a enfin vu le jour. Lancé en 2021, ce prix a été pensé pour valoriser le patrimoine culturel marocain sur les réseaux sociaux et le doter d'un caractère scientifique. Les gagnants de ce concours ont été dévoilés lors d'une cérémonie officielle à Rabat.

L’information a failli passer inaperçue. Les noms des lauréats de la toute première édition du prix de la Production culturelle sur les encyclopédies digitales participatives viennent d’être dévoilés. C’était lors d’une cérémonie officielle organisée samedi 28 mai 2022 au siège de l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat.

Une remise des prix à dix lauréats dans quatre catégories à laquelle ont participé plusieurs personnalités dont Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Rahma Bourquia, membre de l’Académie du Royaume du Maroc et présidente du jury du prix de la Production culturelle sur les encyclopédies digitales participatives et enfin Youssef Khiara, directeur du patrimoine culturel au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Ce prix, lancé en 2021, consiste à sélectionner les meilleures contributions produites par les participants et insérées dans les encyclopédies digitales participatives durant la période fixée entre le 15 août et le 31 octobre 2021.

Les initiateurs de ce prix, à savoir le ministère de la Culture et l’Académie du Royaume du Maroc, soulignent que ce prix a été créé pour encourager et accompagner l’émergence d’un contenu marocain riche et qualitatif sur les encyclopédies participatives. C’est aussi un moyen de contrer les usurpations des symboles de l’identité et du patrimoine culturel dont est victime le Maroc de la part du voisin algérien.

Les contributions produites sont en 4 formats: texte, photographie, vidéographie et audio. La participation au prix est ouverte à toutes et tous, à condition d’être âgé d'au moins 18 ans et d'avoir un compte sur une encyclopédie digitale participative gratuite et accessible au public.

Le palmarès

Pour cette première édition, seuls 10 candidats ont remporté un prix alors que 22 prix étaient prévus avec un montant global de 270.000 dirhams pour l’ensemble des lauréats sélectionnés.

Composition du jury

Rahma Bourqia (présidente)

Ilham Berrada

Driss Khrouz

Abdelouahed Ben-Ncer

Hassan Mekouar

Naima Lahbil Tajmouti

Rahal Boubrik